Τζο Μπάιντεν: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του δέρματος

Σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του δέρματος υπεβλήθη πρόσφατα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, όπως δήλωσε η εκπρόσωπός του.

Ο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση Mohs, συμπλήρωσε η ίδια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόκειται για μία εξειδικευμένη μέθοδο αφαίρεσης καρκίνου του δέρματος.

Παλαιότερες επεμβάσεις

Το 2023, ο Τζο Μπάιντεν είχε υποβληθεί σε αφαίρεση καρκινικής βλάβης από το δέρμα του στήθους του, στο πλαίσιο τακτικού ιατρικού ελέγχου.

Τον Μάιο, είχε διαγνωστεί με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά.

«Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους», έγραψε τότε ο Μπάιντεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπάιντεν έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιότητα από τότε που αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο και έχει κάνει λίγες δημόσιες εμφανίσεις.