Logo Image

Τζο Μπάιντεν: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του δέρματος

Κόσμος

Τζο Μπάιντεν: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του δέρματος

REUTERS/Nathan Howard

Τον Μάιο, είχε διαγνωστεί με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά

Σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του δέρματος υπεβλήθη πρόσφατα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, όπως δήλωσε η εκπρόσωπός του.

Ο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση Mohs, συμπλήρωσε η ίδια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόκειται για μία εξειδικευμένη μέθοδο αφαίρεσης καρκίνου του δέρματος.

Παλαιότερες επεμβάσεις

Το 2023, ο Τζο Μπάιντεν είχε υποβληθεί σε αφαίρεση καρκινικής βλάβης από το δέρμα του στήθους του, στο πλαίσιο τακτικού ιατρικού ελέγχου.

Τον Μάιο, είχε διαγνωστεί με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που είχε εξαπλωθεί στα οστά.

«Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους», έγραψε τότε ο Μπάιντεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπάιντεν έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιότητα από τότε που αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο και έχει κάνει λίγες δημόσιες εμφανίσεις.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube