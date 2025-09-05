Βρετανία: Παραιτήθηκε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ λόγω φορολογικού λάθους

Η Βρετανίδα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε την Παρασκευή, αφού παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο ακίνητης περιουσίας για ένα νέο σπίτι, ένα νέο πλήγμα για τον προϊστάμενό της, τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η Ρέινερ, 45 ετών, είναι η όγδοη υπουργική αποχώρηση από την κυβέρνηση του Στάρμερ, και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, αφότου ο Βρετανός ηγέτης της προσέφερε την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή μου να μην ζητήσω πρόσθετες εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές… Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό το λάθος», ανέφερε η Ρέινερ στην επιστολή της προς την Στάρμερ.

Ο Στάρμερ απάντησε ότι ήταν πολύ λυπημένος που η θητεία της στην κυβέρνηση έληξε με αυτόν τον τρόπο, αλλά είχε λάβει τη σωστή απόφαση.

Με τους Εργατικούς να υστερούν του λαϊκιστικού Reform UK της Βρετανίας στις δημοσκοπήσεις, ο Στάρμερ αντιμετωπίζει ακόμη περισσότερες προκλήσεις στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την εξουσία του και την εικόνα του κόμματός του, το οποίο έχει πληγεί στο παρελθόν από κατηγορίες για υποκρισία από επικριτές για την αποδοχή ακριβών αντικειμένων, όπως ρούχα και εισιτήρια συναυλιών από δωρητές.

Πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών

Η απώλεια της αναπληρώτριάς του είναι ιδιαίτερα επιζήμια, ειδικά επειδή η Ρέινερ, ο οποίος ανήλθε από έφηβη μητέρα εργατικής τάξης σε μία από τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις της Βρετανίας, είχε καταφέρει να μεσολαβήσει μεταξύ της αριστερής και της κεντρώας πτέρυγας των Εργατικών για να διατηρήσει το κόμμα ενωμένο και είχε ευρύτερη απήχηση από τον Στάρμερ.

Κατά καιρούς θεωρούμενη ως πιθανή διάδοχος του Στάρμερ, η Ρέινερ αναγκάστηκε να απευθυνθεί στον ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα την Τετάρτη, αφού παραδέχτηκε ότι είχε κάνει λάθος σχετικά με την πληρωμή του φόρου.

Σε μια συνέντευξη στην οποία φάνηκε να κλαίει, η Ρέινερ περιέγραψε τη δημιουργία ενός καταπιστεύματος για έναν από τους γιους της, ο οποίος έχει δια βίου αναπηρίες ως αποτέλεσμα τραυματισμού.

Σε αυτό το καταπίστευμα πούλησε το μερίδιό του γιου της από το οικογενειακό της σπίτι στη βόρεια Αγγλία για να πληρώσει για ένα διαμέρισμα στο παραθαλάσσιο θέρετρο Χόουβ της νότιας Αγγλίας, πιστεύοντας ότι δεν θα χρειαζόταν να πληρώσει τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή που επιβάλλεται κατά την αγορά δεύτερης κατοικίας.

Αφού έλαβε περαιτέρω νομικές συμβουλές, δήλωσε στη συνέχεια ότι είχε κάνει λάθος και ότι λάμβανε μέτρα για την καταβολή του πρόσθετου φόρου.

Η απώλεια οκτώ υπουργών και υφυπουργών, πέντε εκ των οποίων παραιτήθηκαν για αδικοπραγίες, σημαίνει ότι ο Στάρμερ έχει υποστεί τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών, εκτός κυβερνητικών ανασχηματισμών, από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό στην αρχή της θητείας του τουλάχιστον από το 1979.

Ο Στάρμερ έχει υποστεί ακόμη περισσότερες αποχωρήσεις από τον Μπόρις Τζόνσον, τον αμέσως επόμενο υψηλόβαθμο, του οποίου η κυβέρνηση αργότερα ενεπλάκη σε ισχυρισμούς για κόμματα που σπάνε το lockdown λόγω COVID.

Προϋπολογισμός και ανασχηματισμός στη Ντάουνινγκ Στριτ

Αυτό αφήνει τον Στάρμερ πληγωμένο καθώς προετοιμάζεται για ένα δύσκολο τέλος του έτους, όταν η κυβέρνησή του πρέπει να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό που οι αναλυτές και οι αγορές αναμένουν να περιορίσει περαιτέρω αυξήσεις φόρων και να προσπαθήσει να περιορίσει την αυξανόμενη απειλή από τη Μεταρρύθμιση του Νάιτζελ Φάρατζ.

Επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές τη Δευτέρα, ο Στάρμερ ήλπιζε ότι ένας ανασχηματισμός στην ομάδα του στην Ντάουνινγκ Στριτ θα έδειχνε ότι ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει το δεύτερο εξάμηνο του έτους με ανανεωμένο σθένος, ενισχύοντας τις οικονομικές του συμβουλές.

Αλλά αυτό επισκιάστηκε γρήγορα από τις κατηγορίες εναντίον της Ρέινερ και από την κατηγορία του Φάρατζ ότι ο Στάρμερ καταπνίγει την ελευθερία του λόγου.

Πηγή: Reuters