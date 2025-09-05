Επιμένει ο Ζελένσκι: «Χιλιάδες» δυτικά στρατεύματα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία ως εγγυήσεις ασφαλείας

«Χιλιάδες» δυτικά στρατεύματα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που παρέχουν οι σύμμαχοι του Κιέβου στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας , δήλωσε την Παρασκευή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι .

Αυτά τα στρατεύματα αναμένεται να αριθμούν «χιλιάδες. Αυτό είναι γεγονός, αλλά είναι ακόμη λίγο νωρίς για να μιλήσουμε γι’ αυτό» λεπτομερώς, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στη δυτική Ουκρανία.

Έτοιμες οι εγγυήσεις ασφαλείας

Με την εμπλοκή συνολικά 35 χωρών, εκ των οποίων οι 26 προτίθενται να προχωρήσουν και σε αποστολή στρατευμάτων, θα αναπτυχθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ουκρανό ομόλογό του μετά το τέλος της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι την Πέμπτη.

Ο Μακρόν ανέφερε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμες επισημαίνοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στη συμμαχία για την ανάληψη δράσης αν η Ρωσία δεν συμμορφωθεί. Σημειωτέον πάντως ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων διεμήνυσε ότι η Ευρώπη, εάν θέλει να πάψει να στηρίζει εμμέσως τη στρατιωτική μηχανή της Μόσχας, θα πρέπει να πάψει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

«Το μήνυμά μας παραμένει το ίδιο: η Ουκρανία βρίσκεται στην πλευρά της ειρήνης και η Ρωσία πρέπει να κατονομαστεί ξεκάθαρα ως ο επιτιθέμενος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν έχοντας δίπλα του τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ σε μια προφανή αναφορά στη Σύνοδο του Πεκίνου, τόνισε ότι η Ρωσία φαίνεται να «λειτουργεί με τη συναίνεση πολλών από τους εταίρους της ανά τον κόσμο», επιχειρώντας να καθυστερήσει τη διαδικασία ειρήνευσης και να συνεχίσει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.

