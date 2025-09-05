Ισραήλ για Γάζα: Βγάλαμε τον σύρτη από τις πύλες της Κολάσεως

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ εξέδωσε την πρώτη επίσημη ειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους ενός πολυώροφου κτιρίου στην πόλη της Γάζας ενόψει μιας επικείμενης επίθεσης, προειδοποιώντας ότι οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) εκεί θα ενταθούν μέχρις ότου η Χαμάς συμφωνήσει με τους όρους του Ισραήλ για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Ο σύρτης αφαιρείται τώρα από τις πύλες της Κόλασης στη Γάζα», δημοσιεύει στο X. «Μόλις ανοίξει η πόρτα, δεν θα κλείσει και οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων θα ενταθούν – μέχρι οι δολοφόνοι και οι βιαστές της Χαμάς να αποδεχτούν τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, πρώτα και κύρια την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό – ή θα καταστραφούν».

Η δήλωση αυτή έρχεται την ώρα που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις προετοιμάζονται να επεκτείνουν την χερσαία επίθεσή τους στην πόλη της Γάζας, με ανώτερους διοικητές να παρουσιάζουν την εκστρατεία ως έναν αποφασιστικό ελιγμό που στοχεύει στη διάσπαση των εναπομεινάντων οχυρών της Χαμάς.

Χθες, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον περίπου το 40% της πόλης και σκοπεύουν να προχωρήσουν περαιτέρω τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου για την κατάληψη του πλήρους ελέγχου.

Πηγή: Times of Israel