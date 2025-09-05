Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός «θα στοχεύσει σύντομα πολυώροφα κτίρια»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα στοχεύσει πολυώροφα κτίρια, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν μετατραπεί σε «τρομοκρατικές υποδομές», στην πόλη της Γάζας μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Στις επόμενες ημέρες, ο στρατός θα πραγματοποιήσει ακριβείς και στοχευμένες επιθέσεις εναντίον τρομοκρατικών υποδομών που αποτελούν άμεση απειλή για τους στρατιώτες», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι οι πύργοι κτιρίων θα αποτελέσουν ιδιαίτερο στόχο.

Πριν από τις επιθέσεις «θα ληφθούν πολλά μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος απωλειών αμάχων, όπως στοχευμένες προειδοποιήσεις, χρήση ακριβείας πυρομαχικών, εναέρια επιτήρηση και ενισχυμένη συλλογή πληροφοριών», προσθέτει το ανακοινωθέν.

Πηγή: Le Figaro