Πέθανε η δούκισσα του Κεντ Αικατερίνη

REUTERS/Hannah McKay

Σε ηλικία 92 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η δούκισσα του Κεντ, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δούκισσα του Κεντ απεβίωσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

Η Αικατερίνη ήταν παντρεμένη με τον δούκα του Κεντ, πρίγκιπα Εδουάρδο, ξάδερφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ το 2022, η δούκισσα έγινε το γηραιότερο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας.

