Πέθανε η δούκισσα του Κεντ Αικατερίνη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η δούκισσα του Κεντ, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δούκισσα του Κεντ απεβίωσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.
BREAKING: Katharine, Duchess of Kent, the oldest living British royal family member, dead at 92, Buckingham Palace announces pic.twitter.com/u83afSc5NZ
— Fox News (@FoxNews) September 5, 2025
Η Αικατερίνη ήταν παντρεμένη με τον δούκα του Κεντ, πρίγκιπα Εδουάρδο, ξάδερφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.
Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ το 2022, η δούκισσα έγινε το γηραιότερο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας.