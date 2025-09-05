Τραμπ: Χάσαμε Ινδία και Ρωσία, πήγαν στην Κίνα

Με μια δηκτική ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις γεωπολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται και οι οποίες έγιναν κάτι παραπάνω από εμφανείς στους πρόσφατους εορτασμούς στο Πεκίνο για τα 80 χρόνια από τον τερματισμό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Φαίνεται ότι χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία στη βαθύτερη, πιο σκοτεινή Κίνα. Εύχομαι να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση ήρθε λίγο μετά τις δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Οικονομικό Φόρουμ του Βλαδιβοστόκ, όπου ο Ρώσος πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει μια πολυσυζητημένη φωτογραφία με τον ίδιο, τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ναρέντρα Μόντι. Η εικόνα είχε προκαλέσει διεθνώς συζητήσεις με τη λεζάντα «ελέφαντας, δράκος και αρκούδα», παραπέμποντας σε Ινδία, Κίνα και Ρωσία αντίστοιχα.

O τίγρης της Σιβηρίας

«Η αρκούδα είναι αρκούδα», απάντησε ο Πούτιν, σημειώνοντας ότι αποτελεί σύμβολο της Ρωσίας. Συμπλήρωσε δε με νόημα: «Βρισκόμαστε στην Άπω Ανατολή – ο μεγαλύτερος τίγρης στον κόσμο είναι ο τίγρης της Σιβηρίας, ο ρωσικός τίγρης».

Η τοποθέτηση του Τραμπ δείχνει πώς η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει με εκνευρισμό την ενίσχυση δεσμών ανάμεσα σε Πεκίνο, Μόσχα και Νέο Δελχί. Αρκετοί είναι πάντως εκείνοι που τον έχουν επικρίνει πως με την απόφασή του πρώτον να στηρίξει ανοιχτά το Πακιστάν και δεύτερον να επιβάλλει βαρύτατους δασμούς στην Ινδία, έσπρωξε ο ίδιος τη χώρα στην αγκαλιά του Σι Τζινπίνγκ.