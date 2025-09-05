Η Μελάνια Τραμπ έχει κάτι να σας πει για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, λέγοντας στο πλήθος ότι «τα ρομπότ είναι εδώ» και ότι είναι «ευθύνη μας να προετοιμάσουμε τα παιδιά της Αμερικής» για τις δεκαετίες που έρχονται και στις οποίες η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει ηγετικό ρόλο.

«Το μέλλον μας δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία», είπε. «Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, είναι καθήκον μας να αντιμετωπίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη όπως θα αντιμετωπίζαμε τα δικά μας παιδιά – ενδυναμώνοντας (την), αλλά με προσεκτική καθοδήγηση».

Η εκδήλωση – μια συνάντηση μιας ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για την εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη που συστάθηκε νωρίτερα φέτος – ήταν μία από τις λιγοστές μέχρι στιγμής δημόσιες εκδηλώσεις για μια πρώτη κυρία που έχει αποδειχθεί τόσο αόριστη όσο και επιδραστική από τότε που ο σύζυγός της επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Η σχετική απουσία της κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών διαστημάτων της τελικά επιτυχημένης εκστρατείας του συζύγου της για το 2024 πυροδότησε άρθρα και δημοσιεύματα με τίτλους τύπου «Πού είναι η Μελάνια;».

Οι εμφανίσεις της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο είναι σπάνιες και φέρεται να περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου της στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα.

Αλλά από την έναρξη της δεύτερης κυβέρνησης τον Ιανουάριο, η Μελάνια Τραμπ έχει υιοθετήσει αυτό που κάποιοι περιγράφουν ως μια πιο ενεργή – και στοχευμένη – προσέγγιση σε έναν ρόλο που είναι σε μεγάλο βαθμό απροσδιόριστος και μεταβάλλεται από κυβέρνηση σε κυβέρνηση.

Take it Down Act

Μεγάλο μέρος της προσοχής της έχει επικεντρωθεί στα παιδιά, βασιζόμενη σε μια προηγούμενη πρωτοβουλία “Be Best” που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία επικεντρώθηκε στην ευημερία και καταπολεμά τον κυβερνοεκφοβισμό και την κατάχρηση οπιοειδών.

Εκτός από το πρόσφατο έργο της για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του νόμου “Take It Down Act”, ο οποίος ποινικοποιούσε την ανάρτηση «προσωπικών εικόνων» – πραγματικών ή δημιουργημένων από Τεχνητή Νοημοσύνη – στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση ενός ατόμου. Το νομοσχέδιο έλαβε σπάνια διακομματική υποστήριξη μεταξύ των βαθιά διχασμένων νομοθετών των ΗΠΑ. Για πρώτη φορά για μια πρώτη κυρία, συνυπέγραψε ένα νομοσχέδιο όταν συνόδευσε τον σύζυγό της στη σκηνή για να υπογράψουν το νομοσχέδιο.