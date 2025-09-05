Γαλλία: Ο Μακρόν ετοιμάζει ήδη τον αντικαταστάτη του Μπαϊρού

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θέλει να κινηθεί γρήγορα για να ορίσει νέο πρωθυπουργό, σε περίπτωση που η κυβέρνηση Μπαϊρού δεν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης τη Δευτέρα.

Ο προφανής στόχος είναι να έχει οριστεί ο αντικαταστάτης του Φρανσουά Μπαϊρού άμεσα και ιδανικά πριν από τις 18 Σεπτεμβρίου, όταν πολλά από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Γαλλίας σχεδιάζουν να κατέβουν σε απεργία.

Υπάρχουν επίσης εκκλήσεις για μαζικό αποκλεισμό στις 10 Σεπτεμβρίου , αλλά τα δύο άτομα που μίλησαν με το POLITICO δήλωσαν ότι το γραφείο του Μακρόν δεν προβλέπει μαζική προσέλευση τότε – αν και αναμένουν επεισόδια.

Μια ανάλυση του Ιδρύματος Jean Jaurès κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διαδικτυακές εκκλήσεις για το κλείσιμο της κυβέρνησης στις 10 Σεπτεμβρίου υποκινήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη ριζοσπαστική αριστερά.

«Παραλύουν» τα πάντα στις 18

Η απεργία της 18ης, ωστόσο, θα μπορούσε να παραλύσει τα γαλλικά δίκτυα μεταφορών, καθώς θα συμμετάσχουν συνδικάτα που εκπροσωπούν τους σιδηροδρομικούς εργαζόμενους, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και το προσωπικό της Air France. Δημόσιοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στις πικετοφορίες.

«Το πραγματικό πρόβλημα [για το επιτελείο του Εμανουέλ Μακρόν] είναι αν θα συνεχιστεί στις 19, στις 20», είπε ένα από τα άτομα. «Έχουν πανικοβληθεί, τηλεφωνούν παντού για να μάθουν».

Ένας υπουργός δήλωσε στο POLITICO ότι η κυβέρνηση χρειάζεται έναν νέο πρωθυπουργό μετά από αυτές τις απεργίες, ώστε «κάποιος να μπορεί να αντιμετωπίσει τα συνδικάτα στις 18 Σεπτεμβρίου».

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού φαίνεται βέβαιο ότι θα καταρρεύσει σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης τη Δευτέρα, λόγω των σχεδίων του να περικόψει 43,8 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, προκειμένουνα μειωθεί το εντυπωσιακό έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας.

Πηγή: Politico