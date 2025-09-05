Logo Image

Γερμανία: Μαθητής μαχαίρωσε δάσκαλο σε σχολείο στο Έσσεν

Γερμανία: Μαθητής μαχαίρωσε δάσκαλο σε σχολείο στο Έσσεν

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας δάσκαλος τραυματίστηκε σε επίθεση

Μαθητής μαχαίρωσε δάσκαλο σε σχολείο στην πόλη Έσσεν, στη Γερμανία, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας δάσκαλος τραυματίστηκε σε επίθεση.

Έρευνες της αστυνομίας

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι η επιχείρησή της βρίσκεται σε εξέλιξή.

