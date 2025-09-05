Γερμανία: Μαθητής μαχαίρωσε δάσκαλο σε σχολείο στο Έσσεν

Μαθητής μαχαίρωσε δάσκαλο σε σχολείο στην πόλη Έσσεν, στη Γερμανία, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας δάσκαλος τραυματίστηκε σε επίθεση.
#Essen: Ein Schüler hat im Bildungspark eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen. Das Opfer soll gleich notoperiert werden.
Der Täter ist auf der Flucht, ob er auch noch weitere Personen angegriffen hat, ist aktuell unklar. https://t.co/eCY79MvtK1 pic.twitter.com/2JAXj1mLJE
— Bettina Punkt (@Taykra) September 5, 2025
Έρευνες της αστυνομίας
Η αστυνομία πρόσθεσε ότι η επιχείρησή της βρίσκεται σε εξέλιξή.