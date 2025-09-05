Γάζα: Νέο βίντεο με ομήρους δημοσίευσε η Χαμάς

Βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους, οι οποίοι απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, δημοσίευσε η Χαμάς.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένας από τους ομήρους μέσα σε όχημα, το οποίο κινείται ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια στη Γάζα.

Τι αναφέρει

Ο όμηρος, που σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είναι ο Γκι Γκελμπουλα Νταλάλ, ακούγεται να ζητεί στα εβραϊκά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει τη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Hamas has released a new video featuring two hostages, reportedly filmed last Thursday in Gaza City. pic.twitter.com/Db8rapl8p5 — Clash Report (@clashreport) September 5, 2025

Ο όμηρος, ο οποίος στο τέλος του βίντεο φαίνεται να συναντά έναν άλλο όμηρο, δηλώνει ότι βρίσκεται στην πόλη της Γάζας και αναφέρει ότι το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε στις 28 Αυγούστου 2025.