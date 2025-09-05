Logo Image

Σρι Λάνκα: Σοκαριστικό τροχαίο με λεωφορείο που έπεσε σε γκρεμό – Τουλάχιστον 15 νεκροί

Κόσμος

Φωτ. αρχείου: EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και πέντε παιδιά

Επιβατικό λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό σε ορεινή περιοχή στη Σρι Λάνκα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη 16 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και πέντε παιδιά.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Γουελαγουάγια, περίπου 280 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Κολόμπο, το βράδυ της Πέμπτης.

Το λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό περίπου 300 μέτρων, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, σύμφωνα με το Associated Press.

Πώς σημειώθηκε το τροχαίο

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αστυνομική έρευνα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο.

Εν συνεχεία, το λεωφορείο συγκρούστηκε με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα, προτού πέσει στον γκρεμό.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, περισσότερα από 30 άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο.

Τα θανατηφόρα τροχαία με λεωφορεία είναι συχνά στη Σρι Λάνκα, ειδικά στις ορεινές περιοχές.

