Σρι Λάνκα: Σοκαριστικό τροχαίο με λεωφορείο που έπεσε σε γκρεμό – Τουλάχιστον 15 νεκροί

Επιβατικό λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό σε ορεινή περιοχή στη Σρι Λάνκα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη 16 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και πέντε παιδιά.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Γουελαγουάγια, περίπου 280 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Κολόμπο, το βράδυ της Πέμπτης.

Το λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό περίπου 300 μέτρων, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, σύμφωνα με το Associated Press.

200 Sri Lanka Army personnel, including specialized commandos, joined with local residents to carry out an overnight rescue after the Ella bus tragedy pic.twitter.com/Sx81O5rHW0 — NewsWire (@NewsWireLK) September 5, 2025

Πώς σημειώθηκε το τροχαίο

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αστυνομική έρευνα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο.

Εν συνεχεία, το λεωφορείο συγκρούστηκε με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα, προτού πέσει στον γκρεμό.

Sri Lanka Army personnel, including members of the Commando Regiment and Vijayabahu Infantry Regiment, conducting a high-risk rescue operation late at night to retrieve injured passengers from a bus that plunged nearly 500 meters into a ravine on the Ella–Wellawaya road. pic.twitter.com/WCHnJxb0bC — Darshana Sanjeewa Balasuriya️ (@sanjeewadara) September 5, 2025

Τη στιγμή του δυστυχήματος, περισσότερα από 30 άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο.

Τα θανατηφόρα τροχαία με λεωφορεία είναι συχνά στη Σρι Λάνκα, ειδικά στις ορεινές περιοχές.