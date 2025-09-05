Ουκρανία: Ίδρυση μονάδας για τις μάχες με ρομπότ

Ουκρανικό σώμα στρατού ίδρυσε επίσημα μονάδα, αντικείμενο της οποίας είναι οι μάχες με μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους.

Συγκεκριμένα, το 3ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη ότι ιδρύθηκε η μονάδα NC13, την οποία χαρακτήρισε «ξεχωριστή μονάδα για την εξάλειψη του εχθρού με την χρήση των ρομπότ».

Η νέα μονάδα αποτελεί μέρος της 3ης Ταξιαρχίας Εφόδου του σώματος, η οποία επιχειρεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Χαρκόβου.

Στην ανακοίνωσή του ντεμπούτου του NC13, γίνεται επίσης κάλεσμα για νεοσύλλεκτους. «Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα του πολέμου, όπου εμείς θέτουμε τους κανόνες. Τα ρομπότ πολεμούν και εσείς είστε αυτός που τα χειρίζεται», αναφέρεται.

Την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού συνοδεύει βίντεο στο οποίο επιδεικνύονται μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους (UGV) που έχουν εξοπλιστεί με φορητά όπλα. Το ένα φαίνεται να είναι ένα ερπυστριοφόρο σύστημα με ένα βαρύ πολυβόλο που μοιάζει με το NSV Utyos.

Τα άλλα δύο είναι τετράτροχα συστήματα. Το πρώτο φαίνεται να είναι εξοπλισμένο με ένα πολυβόλο PKT ή κάτι αντίστοιχο, ενώ το δεύτερο φαίνεται να διαθέτει εκτοξευτή χειροβομβίδων AGS-30.

Στο βίντεο διακρίνεται επίσης ένα μικρό τετράτροχο όχημα να ρίχνει αντιαρματικές νάρκες.

Εδώ και μήνες είναι γνωστό ότι η ουκρανική ταξιαρχία έχει αναπτύξει UGV στις αποστολές της, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων, ναρκοθέτησης και εκκένωσης τραυματιών.

Τον Ιούλιο μάλιστα έγινε γνωστή ως η πρώτη ουκρανική δύναμη που ανάγκασε Ρώσο στρατιώτη να παραδοθεί σε UGV.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, Killhouse, η ταξιαρχία διοργανώνει επίσης μαθήματα για την πλοήγηση UGV.

Η δημιουργία της μονάδας NC13 σημαίνει τώρα ότι η ταξιαρχία δεσμεύεται περαιτέρω στην αξιοποίηση των UGV στο πεδίο. «Τα ρομπότ εκκενώνουν, παραδίδουν πυρομαχικά και τώρα τα φέρνουμε στο πεδίο της μάχης», ανέφερε η ανακοίνωση του ουκρανικού σώματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν συνηθίζεται να βλέπουμε μια ουκρανική μονάδα να επικεντρώνεται κυρίως σε επιθέσεις με ρομπότ. Ένας άλλος ουκρανικός σχηματισμός, το 20ό Ξεχωριστό Σύνταγμα Μη Επανδρωμένων Συστημάτων K-2, σχημάτισε το δικό του τάγμα UGV τον Αύγουστο, αλλά η ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η μονάδα θα πραγματοποιούσε αποστολές εκκένωσης.

Άλλες ουκρανικές μονάδες συχνά χρησιμοποιούν τα UGV στις επιχειρήσεις τους, για τη μεταφορά πυρομαχικών ή την απομάκρυνση ναρκών.

Τα μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στις επιθέσεις επειδή μπορούν να μεταφέρουν βαρύτερα εκρηκτικά ωφέλιμα φορτία από πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Κίεβο επιταχύνει την χρήση των UGV στον στρατό του τον τελευταίο χρόνο, με το υπουργείο Άμυνας να τα ως «σιδερένιους στρατιώτες» που επιτρέπουν στην Ουκρανία να διατηρεί και να επιτίθεται σε θέσεις χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα στρατεύματά της.