Logo Image

Επίθεση Ισραήλ κατά της αντιπροέδρου της Κομισιόν: «Είναι φερέφωνο της Χαμάς»

Κόσμος

Philippe BUISSIN/European Union

Η Τερέζα Ριμπέρα είχε μιλήσει για «γενοκτονία» στη Γάζα

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα, ως ανδρείκελο της Χαμάς, αφού χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως «γενοκτονία».

«Καταδικάζουμε έντονα τους αβάσιμους ισχυρισμούς που έκανε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο X αργά την Πέμπτη. «Με αυτόν τον τρόπο, η Ριμπέρα έχει γίνει φερέφωνο της προπαγάνδας της Χαμάς».

«Αντί να παπαγαλίζει τη συκοφαντία για “γενοκτονία” που διέδιδε η Χαμάς, η Ριμπέρα θα έπρεπε να είχε ζητήσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την κατάθεση των όπλων από τη Χαμάς, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος», πρόσθεσε το υπουργείο.

Η Ριμπέρα, καταδικάζοντας με τον πιο έντονο τρόπο την ΕΕ τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε την Πέμπτη σε φοιτητές του Sciences Po ότι «η γενοκτονία στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή».

Η Ριμπέρα, όπως και η πατρίδα της, η Ισπανία, καταδίκαζε σφοδρά τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά η ομιλία της Πέμπτης σηματοδότησε την πρώτη φορά που περιέγραψε ρητά την κατάσταση ως «γενοκτονία».

Σε συνέντευξή του στο POLITICO τον περασμένο μήνα , η Ριμπέρα δήλωσε ότι ο λίμος, ο εκτοπισμός και οι δολοφονίες στη Γάζα «μοιάζουν πολύ» με γενοκτονία, καλώντας την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Politico

