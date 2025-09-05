Από «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» σε… Νόμπελ Ειρήνης για τον Τραμπ: Τα εμβόλια προκαλούν στον Κένεντι «θολούρα»

Ένα ερώτημα πλανάται στην Ουάσιγκτον: μήπως ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ πάσχει από «long Covid»; Με το άκρως αυτό καυστικό σχόλιο η Wall Street Journal αναφέρεται στη χθεσινή παρουσία του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ στη Γερουσία.

Η μνήμη του έδειχνε θολή, όταν χαρακτήριζε «ιδιοφυή» την επιχείρηση Operation Warp Speed του Ντόναλντ Τραμπ – την ταχύτατη ανάπτυξη εμβολίων κατά της πανδημίας του Covid-19. Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ σίγουρα το απόλαυσε.

Το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για τα ίδια εμβόλια που ο ίδιος ο Κένεντι έχει καταγγείλει ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» και «τα πιο θανατηφόρα που φτιάχτηκαν ποτέ». Πώς γίνεται λοιπόν να είναι ταυτόχρονα θρίαμβος και καταστροφή;

Στη Γερουσία, ο Ρεπουμπλικανός Μπιλ Κάσιντι τον ρώτησε ευθέως αν συμφωνεί με τον CEO της Pfizer, που είπε πως χάρη στη συμβολή του στην ανάπτυξη των εμβολίων ο Τραμπ θα πρέπει να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης. Ο Κένεντι συμφώνησε, λέγοντας ότι το πρόγραμμα πέτυχε να φέρει στην αγορά ένα εμβόλιο «απόλυτα ταιριασμένο στον ιό εκείνη τη στιγμή». Παραβλέποντας, βέβαια, ότι αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην τεχνολογία mRNA, την οποία ο ίδιος έχει υποσχεθεί να εγκαταλείψει.

Ο υπουργός έχει γεμίσει την επίσημη συμβουλευτική επιτροπή για τα εμβόλια με άτομα που συμμερίζονται τον σκεπτικισμό του απέναντι στους εμβολιασμούς. Ένας από τους φόβους είναι ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν τις συστάσεις για τα εμβόλια ώστε να περιοριστεί η πρόσβαση, κάτι που, όπως είπε η Σούζαν Μονάρες –πρώην διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων– προσπάθησε να αποτρέψει πριν αποπεμφθεί την περασμένη εβδομάδα.

Πυρά από παντού και στήριξη από Βανς

Ο κ. Κένεντι δέχθηκε πυρά στην ακρόαση της Πέμπτης τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς για τις κινήσεις του που υπονομεύουν τα εμβόλια. «Στις ακροάσεις επιβεβαίωσής σας υποσχεθήκατε να τηρείτε τα υψηλότερα πρότυπα για τα εμβόλια», είπε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από το Γουαϊόμινγκ, Τζον Μπαράσο. «Έκτοτε, έχω ανησυχήσει βαθιά». Ο Κένεντι δυσκολεύτηκε να υπερασπιστεί τις αντιφάσεις του.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προσπάθησε να τον υπερασπιστεί. «Όταν βλέπω όλους αυτούς τους γερουσιαστές να κάνουν μαθήματα και να τη στήνουν στον Μπόμπι Κένεντι σήμερα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «το μόνο που σκέφτομαι είναι: όλοι εσείς υποστηρίζετε μη εγκεκριμένες, αδοκίμαστες και μη αναστρέψιμες ορμονικές “θεραπείες” για παιδιά, ακρωτηριάζοντας τα παιδιά μας και πλουτίζοντας τη μεγάλη φαρμακοβιομηχανία».