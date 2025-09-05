Αναδίπλωση της Βουλγαρίας στα περί ρωσικής παρεμβολής στο GPS της φον ντερ Λάιεν – Σύγχυση και στις Βρυξέλλες

Κανείς, ακόμη και η ίδια η Κομισιόν, δεν είναι πλέον σίγουρος για το τι έγινε με τις φερόμενες «ρωσικές παρεμβολές» στο αεροσκάφος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Βούλγαροι, αλλά και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν πάρει αποστάσεις από τους αρχικούς ισχυρισμούς περί παρεμβολής της Ρωσίας στο GPS, αν και κανείς δεν αποκλείει τίποτα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανέτρεψε τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία έκανε παρεμβολές στο αεροσκάφος της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το πρωί της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόσεν Ζελιάζκοφ δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι το αεροπλάνο της προέδρου της Επιτροπής δεν είχε υποστεί παρεμβολές, αλλά εμόνο μερική διακοπή σήματος, κάτι που παρατηρείται συνήθως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Μεταφορών Γκρόζνταν Καρατζόφ αρνήθηκε επίσης ότι υπήρχαν ενδείξεις παρεμβολών στο GPS της πτήσης του προέδρου της Επιτροπής. «Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα, σύμφωνα με την ανίχνευση μέσω ασυρμάτου, τα αρχεία των υπηρεσιών μας, πολιτικών και στρατιωτικών, δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό για τη σίγαση του σήματος GPS που επηρέασε το αεροπλάνο», δήλωσε ο Καρατζόφ στον βουλγαρικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα bTV το πρωί της Πέμπτης.

Αλλά λίγες ώρες αργότερα, η κυβέρνηση άλλαξε και πάλι τη θέση της, με τον Ζελιάζκοφ να δίνει μια συνέντευξη Τύπου νωρίς το απόγευμα για να επαναφέρει την επίσημη γραμμή για τον υβριδικό πόλεμο που συμβαίνει ξανά στην Ουκρανία.

«Υπήρχε ένα χάος πληροφοριών με ερωτήσεις, γεγονότα και περιστάσεις που ερμηνεύτηκαν με τρόπο που είχε ως στόχο να βλάψει τους βουλγαρικούς θεσμούς», δήλωσε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου. Πρόσθεσε ότι μόνο και μόνο επειδή τα επίγεια όργανα δεν είχαν εντοπίσει καμία παρεμβολή, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ενσωματωμένες συσκευές του αεροσκάφους δεν είχαν εντοπίσει παρεμβολές.

«Σε αυτό το πλαίσιο, έχω δώσει εντολή στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας να επικοινωνήσει με την αεροπορική εταιρεία που εκτελεί την πτήση, προκειμένου να διενεργήσει πρόσθετο έλεγχο σχετικά με τα όργανα και τους υπολογιστές στο αεροσκάφος», δήλωσε.

Αμφισβήτηση

Τη Δευτέρα, οι Financial Times ανέφεραν ότι ένα αεροπλάνο της Επιτροπής, το οποίο βρισκόταν σε περιοδεία σε «κράτη πρώτης γραμμής» στην Ευρώπη, φέρεται να έχασε την πρόσβαση στα σήματα GPS ενώ πλησίαζε το αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης της Βουλγαρίας. Οι Βρυξέλλες έσπευσαν να κατηγορήσουν τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παρέμβαση».

Το περιστατικό έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ευρώπη και προκάλεσε αντιδράσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

Τις τελευταίες ημέρες, οι αναλυτές έχουν αμφισβητήσει τις λεπτομέρειες του περιστατικού , επικαλούμενοι δεδομένα παρακολούθησης πτήσης που αποκαλύπτουν ότι το σήμα GPS δεν χάθηκε ποτέ και ότι η προσγείωση του αεροπλάνου καθυστέρησε μόνο εννέα λεπτά. Δημόσια δεδομένα έδειξαν επίσης ότι το ίδιο αεροσκάφος είχε παρουσιάσει παρεμβολές στο GPS την προηγούμενη μέρα πάνω από τις χώρες της Βαλτικής – αλλά όχι στη Βουλγαρία.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αριάνα Ποδέστα, δήλωσε την Πέμπτη το μεσημέρι ότι το θεσμικό όργανο ενημερώθηκε από τις βουλγαρικές αρχές για παρεμβολές στο GPS, επαναλαμβάνοντας δελτίο τύπου που δημοσίευσαν οι κυβερνητικές αρχές της χώρας τη Δευτέρα.

«Ποτέ δεν έχουμε μιλήσει οι ίδιοι για στόχευση και ήμουν πολύ σαφής λέγοντας ότι δεν είχαμε πληροφορίες από αυτή την άποψη. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που… υπάρχει στους ουρανούς και στις θάλασσές μας με συνεχή τρόπο από την έναρξη του πολέμου και γι’ αυτό είναι σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε από κοινού με τα κράτη μέλη μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε ενημέρωση στις Βρυξέλλες.

Με πληροφορίες από Politico, Euronews