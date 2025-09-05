Πούτιν: Νόμιμος στόχος των Ρώσων τα ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία – «Παρακαλώ ελάτε στη Μόσχα» για ειρηνευτικές συνομιλίες

Τα ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία θα εκλαμβάνονται από τις ρωσικές δυνάμεις ως νόμιμοι στόχοι για επιθέσεις. Αυτό ήταν το μήνυμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν από το οικονομικό φόρουμ στην πόλη Βλαδιβοστόκ όπου μίλησε το πρωί της Παρασκευής.

Η δήλωσή του έρχεται μετά την χθεσινή ανακοίνωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι 26 από τις χώρες που συμμετέχουν στον «συνασπισμό των προθύμων» είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

«Επομένως, εάν εμφανιστούν εκεί κάποια στρατεύματα, ειδικά τώρα, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, ξεκινάμε από το γεγονός ότι αυτοί θα είναι νόμιμοι στόχοι», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει κανένα λόγο για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία εφόσον υπάρξει ειρήνη.

Τελεία και παύλα

«Και αν ληφθούν αποφάσεις που οδηγούν σε ειρήνη, σε μακροπρόθεσμη ειρήνη, τότε απλά δεν βλέπω κανένα νόημα στην παρουσία τους στο έδαφος της Ουκρανίας, τελεία και παύλα», ανέφερε, ισχυριζόμενος επίσης ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, κατά την ομιλία του ο Πούτιν ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μεταβεί στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες, ισχυριζόμενος ότι θα παρέχει ασφάλεια στον Ουκρανό ηγέτη.«Το καλύτερο μέρος για συνομιλίες είναι η Μόσχα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ελάτε στη Μόσχα

«Η ουκρανική πλευρά επιθυμεί αυτή τη συνάντηση. Και εγώ είπα: “Είμαι έτοιμος, παρακαλώ, ελάτε, σίγουρα πληρούμε τις προϋποθέσεις για εργασία και ασφάλεια», συνέχισε τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί «100% εγγύηση» και όποια συνάντηση πραγματοποιείται σε ουδέτερη, τρίτη χώρα είναι ένα «υπερβολικό αίτημα». «Το καλύτερο μέρος για μια συνάντηση είναι η πρωτεύουσα της Ρωσικής Ομοσπονδίας… η Μόσχα», όπως είπε.

Τι άλλο είπε ο Ρώσος πρόεδρος: