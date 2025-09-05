Λισαβόνα: Τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε σώο μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ που σόκαρε την Πορτογαλία

Ένα τρίχρονο αγόρι από τη Γερμανία ανασύρθηκε ζωντανό μετά την συντριβή του εμβληματικού τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας της Πορτογαλίας την Τετάρτη, που στοίχισε την ζωή σε 16 ανθρώπους.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο πατέρας του αγοριού πέθανε ενώ η έγκυος μητέρα του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Lusa, το οποίο επικαλείται επίσημες ιατρικές πηγές, το αγόρι υπέστη ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται σε παιδιατρικό νοσοκομείο στη Λισαβόνα, ενώ η μητέρα του έχει μεταφερθεί από το τμήμα επειγόντων περιστατικών σε μαιευτική κλινική.

Οι νεκροί

Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν χάσει την ζωή τους 16 άνθρωποι ενώ σε 21 ανέρχονται οι τραυματίες.

Από τα 16 θύματα, πέντε ήταν Πορτογάλοι, δύο ήταν από τη Νότια Κορέα, δύο Καναδοί και ένας από τη Γερμανία, την Ουκρανία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ αντίστοιχα. Οι εθνικότητες των άλλων τριών νεκρώνστο δυστύχημα δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές.

Από τους τραυματίες, οι έντεκα πιστεύεται ότι είναι ξένοι, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Η Πέμπτη ήταν ημέρα εθνικού πένθους για όλη την Πορτογαλία. Ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα δήλωσε πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

