Πεντάγωνο: «Προκλητική ενέργεια» η υπέρπτηση μαχητικών της Βενεζουέλας πάνω από αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην Καραϊβική

Yπέρπτηση πραγματοποίησαν δυο στρατιωτικά αεροσκάφη της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην Καραϊβική θάλασσα, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας που χαρακτήρισε την κίνηση «ιδιαίτερα προκλητική ενέργεια».

«Σήμερα, δύο στρατιωτικά αεροσκάφη του καθεστώτος Μαδούρο πέταξαν κοντά σε ένα σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα. Αυτή η άκρως προκλητική κίνηση είχε σκοπό να παρέμβει στις επιχειρήσεις μας κατά των ναρκωτικών», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στο X.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων», συνεχίζει η ανάρτηση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το επεισόδιο.

Ένταση στην Καραϊβική

Η ενέργεια αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών και μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί πλήματος των ΗΠΑ που σκότωσε κατ’ αυτόν 11 «ναρκωτρομοκράτες» οι οποίοι επέβαιναν σε ταχύπλοο με «πολλά» ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Βενεζουέλας. Το Καράκας αναφέρθηκε σε «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο αμερικανικός στρατός διέταξε την ανάπτυξη πάνω από 4.000 στρατιωτών στα ύδατα γύρω από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, στο πλαίσιο μιας εντατικοποιημένης προσπάθειας για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών – πολλά από τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση Τραμπ ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η αυξημένη στρατιωτική παρουσία έχει προκαλέσει την αντίδραση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος έχει επίσης ανακοινώσει την ανάπτυξη στρατευμάτων και πολιτοφυλακών. Έχεις επίσης απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες της χώρας να ενταχθούν στην Μπολιβαριανή Πολιτοφυλακή.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Νικολάς Μαδούρο πως είναι «επικεφαλής» συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά, του Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων») και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη σύλληψή του.