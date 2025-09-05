ΗΠΑ: Ο Τραμπ μετονομάζει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει εντός της ημέρας εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο το υπουργείο Άμυνας θα αποκτήσει επίσης τον τίτλο «υπουργείο Πολέμου», όπως υποσχέθηκε πρόσφατα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

H κίνηση, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την αποστολή των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν σήμερα. «Η επαναφορά του ονόματος ”υπουργείο Πολέμου” θα εντείνει την εστίαση αυτού του υπουργείου στο εθνικό μας συμφέρον και θα σηματοδοτήσει στους αντιπάλους την ετοιμότητα της Αμερικής να διεξάγει πόλεμο για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της», αναφέρεται στο έγγραφο για το επικείμενο εκτελεστικό διάταγμα.

Το διάταγμα έχει σκοπό να «αποκατασταθεί η ιστορική ονομασία του υπουργείου Πολέμου» και προβλέπει να ληφθούν μέτρα για αυτό, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε προαναγγείλει την αλλαγή εδώ και εβδομάδες, με τον Τραμπ να δηλώνει τον περασμένο μήνα ότι η μετονομασία θα γίνει πολύ σύντομα. Την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ, είχε αναφέρει ότι ο τίτλος της θέσης του «μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικός αύριο, θα δούμε».

Η ιστορία του υπουργείου

Ο Νόμος για την Εθνική Ασφάλεια του 1947 συγχώνευσε το υπουργείο Πολέμου, που χρονολογείται από το 1789, με το υπουργείο Ναυτικού και την Πολεμική Αεροπορία στο Εθνικό Στρατιωτικό Ίδρυμα, με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας. Ο νέος φορέας μετονομάστηκε σε υπουργείο Άμυνας με μια τροπολογία του 1949 στον Νόμο για την Εθνική Ασφάλεια.