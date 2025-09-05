Κρεμλίνο: Δεν ετοιμάζεται συνάντηση Πούτιν – Τραμπ, αλλά μπορεί να γίνει γρήγορα – «Θα του μιλήσω», λέει ο Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ξεκαθάρισε σήμερα στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για νέες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, όπως τόνισε, «αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, μόλις κριθεί αναγκαίο».

Η τοποθέτηση του Κρεμλίνου ήρθε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι σκοπεύει να μιλήσει «πολύ σύντομα» με τον Πούτιν, στον απόηχο των επαφών του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

Εγγυήσεις ασφαλείας και ξένα στρατεύματα

Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δεν μπορούν να προέλθουν από «ξένα στρατεύματα».

Όπως σημείωσε, «μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας από ξένα, ιδιαίτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά, στρατιωτικά αποσπάσματα; Ασφαλώς όχι, δεν μπορούν». Υπενθύμισε δε ότι η παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία θα ήταν «απαράδεκτη» για τη Ρωσία.

Η Rosatom και η Westinghouse

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής επιχείρησης ατομικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, δήλωσε ότι η εταιρεία του είναι έτοιμη να διεξαγάγει συνομιλίες με την αμερικανική Westinghouse για το ζήτημα του πυρηνικού καυσίμου στον σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Μόσχα είχε ζητήσει από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να μεσολαβήσει σε σχετικές διαπραγματεύσεις. Η Westinghouse και Αμερικανοί αξιωματούχοι της ενέργειας έχουν εκφράσει ανησυχίες για ζητήματα ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με το αποθηκευμένο καύσιμο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ