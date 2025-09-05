Μπιορν Μποργκ: Ο θρύλος του τένις αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο

Ο Μπιόρν Μποργκ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες στην ιστορία του παγκόσμιου τένις και εμβληματικός εκπρόσωπος του αθλήματος από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως τις αρχές του 1980, γνωστοποίησε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο. Την αποκάλυψη αυτή κάνει η σουηδική εφημερίδα Expressen, επικαλούμενη την παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του θρυλικού αθλητή στην Ιταλία.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο τίτλος της αυτοβιογραφίας είναι Battiti del cuore («Χτύποι της καρδιάς») και σε αυτήν ο ίδιος ο Μποργκ αναφέρεται στη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως στο βιβλίο γίνεται λόγος για μια «νέα και καθοριστική πρόκληση» στη ζωή του — την αναμέτρηση με τον καρκίνο.

Η Expressen σημειώνει ότι το περιεχόμενο της βιογραφίας αποκαλύφθηκε μέσω της ιταλικής έκδοσης της Amazon, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε και από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).