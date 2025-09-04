Τζόρτζιο Αρμάνι: Συνειδητοποιημένος Ευρωπαίος και ειρηνιστής – Η πολιτική του παρακαταθήκη

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία της μόδας, πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών. «Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του: Giorgio Armani», ανέφερε ο ιταλικός οίκος μόδας σε ανακοίνωσή του.

Αν και προσπαθούσε να αποφεύγει τις πολιτικές δηλώσεις, ο Αρμάνι κατά καιρούς εξέφραζε απόψεις για διεθνή γεγονότα. Ορίστε μερικές από τις τοποθετήσεις του για την πολιτική και τους πολιτικούς.

Η «τσαμπουκαλού» Μελόνι στο μικρό σακάκι της

Στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου το 2024, ο Αρμάνι ρωτήθηκε για τη γνώμη του σχετικά με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, και φάνηκε εντυπωσιασμένος από το πόσο σκληρή είναι.

«Πιστεύω ότι έχει σημαντικά στοιχεία στην προσωπικότητά της. Έχει…» — και έπειτα σχημάτισε με τα χέρια του δύο κύκλους, υπονοώντας ότι έχει «πολιτικά… κότσια».

«Δεν τα έχει (βιολογικά), αλλά είναι σαν να τα είχε.»

«Όσον αφορά την πολιτική και τις στρατηγικές που εφαρμόζει η κυβέρνησή της, δεν είμαι τόσο ενημερωμένος», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

«Μερικές φορές με ενοχλεί να τη βλέπω τόσο μικροκαμωμένη στην Ευρώπη, ανάμεσα σε τόσους επιβλητικούς και κομψούς κυρίους· εκείνη με το μικρό της σακάκι — αλλά έχει ένα πανέμορφο πρόσωπο.»

Η New York Times έγραψε ότι η Μελόνι φορούσε κοστούμι Armani στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού της Συμβουλίου, ενώ επίσης επέλεξε Armani για την πρώτη της συνάντηση με ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Θα ‘θελα τον Ντράγκι για πατέρα

Το 2021, ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα και ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι επισκέφθηκαν το Παρίσι, στο πρώτο τους ταξίδι εκτός χώρας μετά την πανδημία, και συναντήθηκαν με τον Armani.

Ο Armani περιέγραψε τον Ματαρέλα ως «πολύ ευγενικό άνθρωπο. Καταλαβαίνει ότι δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό — εννοώ, όσοι εργαζόμαστε στον κλάδο μου — ότι θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό που ήμασταν. Και θα τα καταφέρουμε.»

Αλλά τα θερμότερα λόγια τα κράτησε για τον Ντράγκι, τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:

«Μου αρέσει πολύ: πάντα αγαπούσα τον αποστασιοποιημένο τρόπο του όταν χρειάζεται, αποπνέει μια αίσθηση ασφάλειας που εκτιμάται. Θα ήθελα να τον έχω για πατέρα.»

Ο Ντράγκι ήταν 13 χρόνια νεότερος από τον Armani.

Ο Μπερλουσκόνι ήταν πραγματικός ηγέτης

Μετά τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι το 2023, ο Armani έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ένας αδιαμφισβήτητος ηγέτης, ο αρχιτέκτονας μιας βαθιάς αλλαγής στη ζωή, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα αυτής της χώρας.»

Ο Armani δήλωσε ότι «πάντα θαύμαζα την ηγετική του φλόγα, την ικανότητά του να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτόν, και το έμφυτο επιχειρηματικό του ένστικτο.»

Πρόσθεσε ότι είναι «δύσκολο να φανταστεί κανείς την ιταλική πολιτική χωρίς αυτόν.»

Ωστόσο, το 2015 είχε δηλώσει στους Times:

«Δεν αντέχω τον Μπερλουσκόνι. Ό,τι κάνει το βρίσκω πολύ χυδαίο. Ο τρόπος που μιλά. Και οι γυναίκες του!»

Συνειδητοποιημένος Ευρωπαίος, συνειδητοποιημένος ειρηνιστής

Τον Μάρτιο, ο Armani έγραψε μια ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στη La Repubblica, εκφράζοντας ανησυχία για τις «αυξανόμενες δυνάμεις διάσπασης» στην Ευρώπη.

«Στο σημερινό εύθραυστο γεωπολιτικό τοπίο, η πραγματική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στη συνεργασία, την αλληλοϋποστήριξη και την ενότητα. Το να ενεργούμε ως ένα σύνολο δεν σβήνει την ταυτότητα των επιμέρους εθνών· αντιθέτως, τη δυναμώνει,» έγραψε.

«Χωρίς την Ευρώπη, είμαστε αποδυναμωμένοι, ευάλωτοι, εκτεθειμένοι στις φιλοδοξίες όσων πιστεύουν μόνο στη δύναμη της κατάκτησης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τον διχασμό· πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να υπερασπιστούμε τις αρχές της δημοκρατίας.»

Υπέγραψε την επιστολή ως:

«Giorgio Armani, συνειδητοποιημένος Ευρωπαίος, συνειδητοποιημένος ειρηνιστής.»

Θα έντυνε τη Μελάνια Τραμπ;

Όταν ρωτήθηκε το 2017 αν θα έντυνε τη Μελάνια Τραμπ, ο Armani απάντησε:

«Αυτό είναι η δουλειά μου· γιατί να μην ντύσω μια όμορφη γυναίκα αν μου το ζητήσει; Αυτό ξεπερνά την πολιτική.»

Όταν τον ρώτησαν για τον Ντόναλντ Τραμπ, τότε νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, σχολίασε:

«Έχει βελτιωθεί εμφανισιακά· είναι πιο αδύνατος, η φούντα των μαλλιών του είναι μικρότερη και λιγότερο… καλαμποκένια. Επίσης, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα είναι λιγότερο υπερβολικός, πιο συγκρατημένος.»

Ίσως αυτή να ήταν και η μοναδική φορά που ο Τραμπ χαρακτηρίστηκε ως «συγκρατημένος».

Με πληροφορίες από POLITICO