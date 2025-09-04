Υπόθεση «Αρσέν Λουπέν» σε γαλλικό μουσείο: Ληστεία με λεία 9,5 εκατομμύρια ευρώ

Διαρρήκτες άρπαξαν τρία πορσελάνινα αντικείμενα αξίας εκατομμυρίων ευρώ σε νυχτερινή επιδρομή σε γαλλικό μουσείο. Οι ληστές ενεργοποίησαν τον συναγερμό στο Ινστιτούτο Adrien Dubouché στη Λιμόζ νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Έσπασαν ένα παράθυρο για να εισέλθουν, σύμφωνα με πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το μουσείο ανέφερε ότι η συμμορία αφαίρεσε «δύο εξαιρετικά σημαντικά πιάτα κινεζικής πορσελάνης… που χρονολογούνται από τον 14ο και 15ο αιώνα» καθώς και ένα κινεζικό βάζο του 18ου αιώνα — όλα χαρακτηρισμένα ως «εθνικοί θησαυροί».

Έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές

Σύμφωνα με την αστυνομία, η αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται περίπου στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για «διακεκριμένη κλοπή πολιτιστικού αγαθού εκτεθειμένου σε γαλλικό μουσείο, με τη συμμετοχή ομάδας και φθορά ξένης περιουσίας».

Οι φύλακες ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία μόλις έφτασαν στο σημείο, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει, σύμφωνα με την εισαγγελέα της Λιμόζ, Εμιλί Αμπράντες.

Ο δήμαρχος της πόλης, Εμίλ Ροζέ Λομπερτί, πρόσθεσε:

«Το σύστημα ασφαλείας λειτούργησε, αλλά ίσως χρειάζεται αναθεώρηση. Όλα τα μεγάλα μουσεία του κόσμου έχουν δεχθεί κατά καιρούς κλοπές. Είναι πιθανό συλλέκτες να δίνουν εντολές για την κλοπή αυτών των αντικειμένων και να απευθύνονται σε εγκληματίες υψηλού επιπέδου.»

Στόχος εγκληματιών τα γαλλικά μουσεία

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του μουσείου, η συλλογή του περιλαμβάνει περίπου 18.000 έργα, μεταξύ των οποίων και η μεγαλύτερη δημόσια συλλογή πορσελάνης της Λιμόζ.

Τον περασμένο Νοέμβριο, τέσσερα άτομα έσπασαν μια προθήκη με τσεκούρια και ρόπαλα στο μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι, κλέβοντας ταμπακιέρες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Την επόμενη ημέρα, κοσμήματα αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ κλάπηκαν σε ένοπλη ληστεία στο μουσείο Hiéron, στην ανατολική Γαλλία.

Με πληροφορίες από Guardian