Προ των πυλών η αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα σχέδια για την αναδιάρθρωση της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ θα οριστικοποιηθούν το αργότερο στις αρχές του επόμενου έτους, αποκαλύπτουν διαρροές εγγράφων, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να πιέζει για μια αναδιοργάνωση με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους της περίπλοκης διοικητικής μηχανής.

Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του POLITICO, ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Δημόσιας Διοίκησης, Πιότρ Σεραφίν, έχει αναλάβει μια «ευρείας κλίμακας αναθεώρηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Επιτροπής, μαζί με μια εξωτερική αξιολόγηση βάσει συγκριτικής ανάλυσης».

Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας «σύγχρονης, αποδοτικής δημόσιας διοίκησης που θα υλοποιεί τις πολιτικές μας προτεραιότητες», με ταυτόχρονη ικανότητα διαχείρισης της «αστάθειας ως της νέας κανονικότητας» και μείωσης τόσο της πολυπλοκότητας όσο και — όπου είναι δυνατόν — του κόστους.

Δύο αξιωματούχοι της Επιτροπής, που μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας της διαδικασίας, ανέφεραν ότι εξετάζονται εναλλακτικά μοντέλα, στα οποία ορισμένες υπηρεσίες θα μπορούσαν να συγχωνευθούν.

Έως το τέλος του 2026, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ σκοπεύει να καταργήσει τις «περιττές διαδικασίες» και να ενθαρρύνει τη «συνεργατική δουλειά», αφού πρώτα πραγματοποιήσει μια εις βάθος αξιολόγηση του «ποιος κάνει τι». Μια εξωτερική ομάδα υψηλού επιπέδου θα συγκληθεί το φθινόπωρο για να παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία, με την ολοκλήρωση της αναθεώρησης να προγραμματίζεται για το τέλος του 2025 ή τις αρχές του 2026.

Το POLITICO ζήτησε διευκρινίσεις από την Επιτροπή για τα σχέδια — αν και η Υπηρεσία Εκπροσώπων Τύπου της συνήθως αρνείται να σχολιάσει διαρροές.

Συγκέντρωση εξουσίας στο Μπερλεμόν

Η Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των καθημερινών διοικητικών λειτουργιών της ΕΕ, απασχολεί περίπου 32.000 άτομα που εργάζονται σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας.

Από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2019, η φον ντερ Λάιεν έχει επιδιώξει την απλοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συγκεντρώνοντας τον έλεγχο στην έδρα της στο κτίριο Μπερλεμόν, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ΕΕ μπορεί να αντιδρά ταχύτερα σε γεγονότα και κρίσεις όπως η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Σεραφίν είχε αρχικά λάβει εντολή να αναλάβει την αναθεώρηση όταν διορίστηκε στη θέση του στις αρχές της νέας θητείας πέρυσι. Η πρώην γενική γραμματέας της Επιτροπής, Ιρλανδή αξιωματούχος Κάθριν Ντέι, έχει οριστεί ως ειδική σύμβουλος για την επίβλεψη της διαδικασίας.

Τα τελευταία χρόνια, η πολυπλοκότητα της Επιτροπής έχει αυξηθεί, με την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση βασικών πολιτικών να μοιράζεται μεταξύ των παραδοσιακών γενικών διευθύνσεων και της κεντρικής γενικής γραμματείας, υπό τον άμεσο έλεγχο της φον ντερ Λάιεν.

Με πληροφορίες από POLITICO