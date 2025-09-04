Logo Image

Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε επαρχία του Καναδά

Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε επαρχία του Καναδά

Η Καναδική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση είχε επίσης πεθάνει.

Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε μια κοινότητα στην επαρχία Μανιτόμπα του Καναδά, αναφέρει η καναδική αστυνομία. Σύμφωνα με το βρετανικό BBC, η Καναδική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση είχε επίσης πεθάνει.

Το αιματηρό περιστατικό έγινε σε απομακρυσμένη κοινότητα περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Ουΐνιπεγκ.

Οκτώ άνθρωποι  μεταφέρθηκαν είτε αεροπορικώς είτε με ασθενοφόρο σε τοπικά νοσοκομεία, σύμφωνα με ανακοίνωση, της επαρχιακής υγειονομικής αρχής. Η μονάδα μείζονος εγκληματικότητας έχει αναλάβει την έρευνα. Η κοινότητα των Ανισιναάμπε όπου εξελίχθηκε η επίθεση έχει πληθυσμό μόλις μερικών εκατοντάδων ανθρώπων.

Με πληροφορίες από BBC

