Logo Image

Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει ήδη το 40% της πόλης της Γάζας πριν από την κύρια επίθεση

Κόσμος

Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει ήδη το 40% της πόλης της Γάζας πριν από την κύρια επίθεση

REUTERS/Ammar Awad

Το Ισραήλ κήρυξε το βόρειο τμήμα πόλη της Γάζας ως ζώνη μάχης την περασμένη εβδομάδα

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, αναφέρει ότι ο στρατός ελέγχει επί του παρόντος περίπου το 40% της πόλης της Γάζας, καθώς προχωρά με τα σχέδιά του για την πλήρη κατάληψη της πόλης, σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάζουν στον έλεγχο του μισού εδάφους της.

Το Ισραήλ κήρυξε την πόλη της Γάζας, στα βόρεια της περιοχής, ως ζώνη μάχης την περασμένη εβδομάδα. Τμήματα της πόλης θεωρούνται ήδη «κόκκινες ζώνες», όπου οι Παλαιστίνιοι έχουν λάβει εντολή να απομακρυνθούν ενόψει των αναμενόμενων σφοδρών μαχών.

Ο Ντεφρίν απορρίπτει επίσης αναφορές ότι ο Αρχηγός του Επιτελείου, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αντιτίθεται στην επιχείρηση, λέγοντας ότι ο Ζαμίρ υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας. Προσθέτει ότι ο Ζαμίρ έχει καταστήσει σαφές ότι εάν δεν προκύψει εναλλακτικό πλαίσιο για την «επόμενη μέρα του πολέμου», το Ισραήλ θα εγκαθιδρύσει στρατιωτική κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube