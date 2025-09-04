Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει ήδη το 40% της πόλης της Γάζας πριν από την κύρια επίθεση

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, αναφέρει ότι ο στρατός ελέγχει επί του παρόντος περίπου το 40% της πόλης της Γάζας, καθώς προχωρά με τα σχέδιά του για την πλήρη κατάληψη της πόλης, σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάζουν στον έλεγχο του μισού εδάφους της.

Το Ισραήλ κήρυξε την πόλη της Γάζας, στα βόρεια της περιοχής, ως ζώνη μάχης την περασμένη εβδομάδα. Τμήματα της πόλης θεωρούνται ήδη «κόκκινες ζώνες», όπου οι Παλαιστίνιοι έχουν λάβει εντολή να απομακρυνθούν ενόψει των αναμενόμενων σφοδρών μαχών.

Ο Ντεφρίν απορρίπτει επίσης αναφορές ότι ο Αρχηγός του Επιτελείου, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αντιτίθεται στην επιχείρηση, λέγοντας ότι ο Ζαμίρ υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας. Προσθέτει ότι ο Ζαμίρ έχει καταστήσει σαφές ότι εάν δεν προκύψει εναλλακτικό πλαίσιο για την «επόμενη μέρα του πολέμου», το Ισραήλ θα εγκαθιδρύσει στρατιωτική κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: Times of Israel