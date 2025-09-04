Logo Image

Επιστολή Αμερικανών βουλευτών στον Μάρκο Ρούμπιο για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων που κρατούνται στα κατεχόμενα

Κόσμος

REUTERS/Nathan Howard/Pool

Οι Αμερικανοί βουλευτές ερμηνεύουν την κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών ως αντίποινα της κατοχικής διοίκηση

Την άσκηση πιέσεων από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων που συνεχίζουν να κρατούνται στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της Κύπρου ζητούν οι επικεφαλής της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Hellenic Caucus) μέσω επιστολής που έστειλαν στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ειδικότερα, οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Ντίνα Τάιτους και Κρις Πάππας κάνουν λόγο για πολιτικά υποκινούμενες συλλήψεις που απειλούν τη δικοινοτική και διζωνική συνολική διευθέτηση την οποία το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιδιώκει για την επανένωση του νησιού.

«Υπό το πρίσμα αυτής της σοβαρής κλιμάκωσης εκ μέρους των τουρκικών αρχών, ζητούμε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μέσω των πρεσβειών των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λευκωσία και στην ‘Αγκυρα, να προβεί σε ενέργειες προς τους υπευθύνους στις κατεχόμενες περιοχές, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα επειδή άσκησαν το ανθρώπινο δικαίωμά τους να επισκεφθούν τα πατρογονικά τους σπίτια. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ οφείλει επίσης να καταστήσει την Τουρκία υπόλογη για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της στην Κύπρο και να πιέσει για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής του νησιού», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Τέλος, οι Αμερικανοί βουλευτές ερμηνεύουν την κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών ως αντίποινα της κατοχικής διοίκησης απέναντι στις αυξανόμενες νομικές ενέργειες που λαμβάνονται κατά της παράνομης ανάπτυξης ακινήτων στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

