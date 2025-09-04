Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Στήριξη στον οδικό χάρτη για εκλογές και ενοποίηση θεσμών στη Λιβύη

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας χαιρέτισαν την ενημέρωση της Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα (SRSG) στη Λιβύη, Χάνα Τέτε, κατά την οποία η Ειδική Αντιπρόσωπος παρουσίασε τον οδικό χάρτη για την προώθηση μιας πολιτικής διαδικασίας με λιβυκή καθοδήγηση και ιδιοκτησία.

Ο οδικός χάρτης αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον τερματισμό της μεταβατικής περιόδου, την πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας για ενιαία θεσμικά όργανα, τη διεξαγωγή ελεύθερων, δίκαιων, διαφανών και χωρίς αποκλεισμούς προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με το ψήφισμα 2755 (2024) του Συμβουλίου Ασφαλείας, εντός συνολικού χρονικού πλαισίου 18 μηνών, και, παράλληλα, στη σύγκληση ενός δομημένου διαλόγου με λιβυκούς θεσμικούς φορείς και τον λαό της Λιβύης.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε τους λιβυκούς θεσμικούς φορείς να συμμετάσχουν πλήρως, με διαφάνεια και καλή πίστη, χωρίς προϋποθέσεις, και να προβούν στους αναγκαίους συμβιβασμούς για την πρόοδο μιας διαδικασίας με λιβυκή καθοδήγηση και ιδιοκτησία, με τη διευκόλυνση της Αποστολής Υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (UNSMIL).

Επανέλαβε την έκκλησή τους προς τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει αυτήν τη διαδικασία. Χαιρέτισε επίσης την επανέναρξη της Διεθνούς Επιτροπής Παρακολούθησης για τη Λιβύη, γνωστής και ως «Διαδικασία του Βερολίνου», και ενθάρρυνε τη συνέχιση της εξέλιξής της. Επισήμανε ακόμη τη σημασία της προόδου προς την ενοποίηση όλων των θεσμών, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και των θεσμών ασφαλείας. Κάλεσε επίσης τα αρμόδια θεσμικά όργανα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων και τη θέσπιση ενιαίου προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Λιβύης προς όφελος όλων των Λίβυων.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σημείωσαν με ανησυχία το εύθραυστο περιβάλλον ασφάλειας στη Λιβύη και υπογράμμισαν τη σημασία της προστασίας της ασφάλειας και της σταθερότητας σε ολόκληρη τη χώρα. Κάλεσαν όλα τα λιβυκά μέρη να σεβαστούν την εκεχειρία του 2020 και να απόσχουν από οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εύθραυστη κατάσταση ασφάλειας και την ασφάλεια των αμάχων.

Ολοκλήρωση δημοτικών εκλογών σε πάνω από 30 δήμους

Χαιρέτισαν την πρόσφατη ολοκλήρωση των δημοτικών εκλογών σε 34 λιβυκούς δήμους, επαίνεσαν την Ανώτατη Εθνική Εκλογική Επιτροπή για τις προσπάθειές της και σημείωσαν την αναστολή τοπικών εκλογών σε ορισμένους δήμους. Επανέλαβαν επίσης τη σημασία της διασφάλισης πλήρους, ισότιμης, ουσιαστικής και ασφαλούς συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία.

Τέλος, υπογράμμισαν τη σημασία της κατεπείγουσας προόδου από όλους τους Λίβυους δρώντες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας για τον λιβυκό λαό. Επανεπιβεβαίωσαν επίσης τον σεβασμό τους στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και εθνική ενότητα της Λιβύης.

Πηγή: ΑΜΠΕ