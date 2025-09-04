Γαλλία: Το ακροδεξιό RN και η «Ανυπότακτη Γαλλία» θέλουν την ανατροπή της φον ντερ Λάιεν λόγω της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Καθώς η Γαλλία ετοιμάζεται να δει την πτώση της κυβέρνησής της, η συμφωνία Mercosur-ΕΕ επικυρώθηκε την Τετάρτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο, ένα μέρος της γαλλικής πολιτικής τάξης -με επικεφαλής την Ανυπότακτη Γαλλία και το Εθνικό Συναγερμό- καταδίκασε έντονα αυτήν την απόφαση.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο X, η Υπουργός Γεωργίας του κεντροδεξιού LR(Les Republicains), Ανί Ζενεβάρ, προσπάθησε να υπερασπιστεί την παρακαταθήκη της, τονίζοντας ότι η επικυρωμένη πρόταση περιλαμβάνει «μια ενισχυμένη ρήτρα διασφάλισης για την προστασία των ευαίσθητων τομέων μας – μια προσθήκη που ελήφθη με πρωτοβουλία της Γαλλίας». Και συμπλήρωσε: «Πρόκειται για ένα νέο στοιχείο, το οποίο δείχνει ότι η Επιτροπή έπρεπε να λάβει υπόψη τα συμφέροντα των Γάλλων και Ευρωπαίων αγροτών». «Ο αγώνας συνεχίζεται», κατέληξε.

Σφοδρές αντιδράσεις από RN και LFI

Αντίθετα, η Μαρίν Λε Πεν αποδοκιμάζει αυτήν την επικύρωση και ισχυρίζεται ότι η συμφωνία «θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη γαλλική γεωργία». Η επικεφαλής των βουλευτών του RN ανακοίνωσε ότι μια «πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν» θα κατατεθεί «ήδη την επόμενη εβδομάδα» από τους συναδέλφους της ευρωβουλευτές, με επικεφαλής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον αρχηγό του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αντιδράσεις από την ριζοσπαστική αριστερά. «Ανοίγει έτσι το δρόμο για την οριστική υπογραφή της μεγαλύτερης και πιο καταστροφικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών στην ιστορία», κατήγγειλε η Μανόν Ομπρί, ευρωβουλευτής του LFI.

Και πρόσθεσε: «Η φον ντερ Λάιεν πρέπει να κριθεί!» «Θα κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τον γαλλικό λαό και τους αγρότες. Η Εθνοσυνέλευση πρέπει να μπορεί να ψηφίσει», επισήμανε η βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας Κλεμάνς Γκετέ.

Όπως και το RN, το LFI ζητά την ανατροπή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω πρότασης μομφής.

Πηγή: Le Figaro