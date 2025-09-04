Εγγυήσεις ασφαλείας με στρατιωτική συμμετοχή 26 χωρών και αίτημα Τραμπ για μπλόκο στο ρωσικό πετρελαιο

Με την εμπλοκή συνολικά 35 χωρών, εκ των οποίων οι 26 προτίθενται να προχωρήσουν και σε αποστολή στρατευμάτων, θα αναπτυχούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το τέλος της σημερινής συνάντησης που είχαν στο Παρίσι.

Ο Μακρόν ανέφερε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμες επισημαίνοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στη συμμαχία για την ανάληψη δράσης αν η Ρωσία δεν συμμορφωθεί. Σημειωτέον πάντως ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων διεμήνυσε ότι η Ευρώπη, εάν θέλει να πάψει να στηρίζει εμμέσως τη στρατιωτική μηχανή της Μόσχας, θα πρέπει να πάψει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

«Το μήνυμά μας παραμένει το ίδιο: η Ουκρανία βρίσκεται στην πλευρά της ειρήνης και η Ρωσία πρέπει να κατονομαστεί ξεκάθαρα ως ο επιτιθέμενος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν έχοντας δίπλα του τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ σε μια προφανή αναφορά στη Σύνοδο του Πεκίνου, τόνισε ότι η Ρωσία φαίνεται να «λειτουργεί με τη συναίνεση πολλών από τους εταίρους της ανά τον κόσμο», επιχειρώντας να καθυστερήσει τη διαδικασία ειρήνευσης και να συνεχίσει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.

«Έτοιμες» οι εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Μακρόν χαρακτήρισε έτοιμες τις εγγυήσεις ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι προβλέπεται τόσο στρατιωτική όσο και πολιτική εμπλοκή από 35 χώρες, με στόχο την παροχή της απαιτούμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία.

«Το βασικό επιχείρημα είναι πως δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την υπεράσπιση της Ουκρανίας», είπε, τονίζοντας την ανάγκη «ανασυγκρότησης» του ουκρανικού στρατού ώστε να «αντέξει» τις ρωσικές επιθέσεις και να αποτρέψει μελλοντικά πλήγματα.

Πρόσθεσε ότι πολλές χώρες είναι έτοιμες να εμπλακούν «στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα» για να «διατηρήσουν την εκεχειρία μόλις αυτή εφαρμοστεί, εξασφαλίζοντας και εγγυώμενοι την ειρήνη».

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε επίσης ότι οι ηγέτες είχαν επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως είπε, «τα συμπεράσματα είναι πολύ απλά», και το πλάνο είναι να οριστικοποιηθεί η συμπεφωνημένη στήριξη των ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες.

Πρόσθεσε ότι «είμαστε επίσης έτοιμοι να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για να σταματήσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή».

Ανέφερε ακόμη ότι οι Ευρωπαίοι επιθυμούν μια σειρά συναντήσεων — αρχικά ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Πούτιν, και κατόπιν σε άλλη σύνθεση — ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. «Και αν η Μόσχα δεν θελήσει να σεβαστεί αυτούς τους όρους, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω βήματα μαζί με τις ΗΠΑ».

Ο Μακρόν υποστήριξε ότι ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως θα συμμετάσχει στη συμμαχία για ανάληψη δράσης, αν η Ρωσία αρνηθεί να συμμορφωθεί.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορούμε, γιατί δεν πρόκειται μόνο για την Ουκρανία· πρόκειται για την ασφάλεια όλων μας», τόνισε.

Στρατιωτική συμμετοχή από 26 χώρες

Ο Μακρόν τόνισε εκ νέου ότι 26 χώρες έχουν ήδη επιβεβαιώσει την πρόθεσή τους να εμπλακούν, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για το τι μπορούν να προσφέρουν στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Ανέφερε ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα πρέπει να οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες, όμως ήδη προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το εύρος της υποστήριξης που συζητείται.

Ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει τη βούλησή τους να συμμετάσχουν ενεργά στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ωστόσο, απέφυγε να δώσει πολλές λεπτομέρειες, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο «θα αποκάλυπτε υπερβολικά πολλά στη Ρωσία».

Φον ντερ Λάιεν: Οι ΗΠΑ ανάμεσα στις 26

«Εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δήλωση που εξέδωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετείχε από το Παρίσι.

The Coalition of the Willing is creating the conditions of a lasting peace in Ukraine. The first security guarantees are strong Ukrainian armed forces. Second, reassurance forces with US support Third, a robust European defence posture. We want peace for Ukraine ↓ pic.twitter.com/D9q1moTb4e — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 4, 2025

Σε αυτές τις «δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Πέρα από τις «δυνάμεις διασφάλισης», η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς».

Αυτό σημαίνει «μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», εξηγεί στη δήλωσή της και τονίζει: «Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες, σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί

Για την Πρόεδρο της Επιτροπής, «εγγύηση ασφαλείας» αποτελεί και η «ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση». «Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι στο «SAFE», το ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζει ότι «οι κυρώσεις» είναι ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς τη Ρωσία για να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και «να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ντα Κόστα: Ενώνουμε δυνάμεις

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας – μέσω αέρος, θάλασσας, ξηράς», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, λίγο μετά τη σημερινή συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι.

«Είχαμε μια σημαντική συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων», έγραψε ο Α. Κόστα στο «Χ», τονίζοντας ότι θα ενισχυθούν και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. «Η Συμμαχία δεν είναι μόνο πρόθυμη, αλλά και ικανή να ανταποκριθεί», επισημαίνει στο ίδιο μήνυμα και προσθέτει: «Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε το έργο μας για να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία μέσω περαιτέρω κυρώσεων. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις δολοφονίες».

We had an important meeting of the Coalition of the Willing. We are joining forces to strengthen Ukraine’s security guarantees – through air, sea, land, and the regeneration of Ukraine’s Forces. The Coalition is not only willing, but also able to deliver. At the same time, we… pic.twitter.com/Rm8gqTdSyo — António Costa (@eucopresident) September 4, 2025

Ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο Ουζχορόντ της Ουκρανίας, όπου θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο των Περιφερειακών Αρχών για να αποτίσει φόρο τιμής στην ανθεκτικότητα των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων της Ουκρανίας.

«Όχι» από την Μελόνι

Η Ρώμη επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, που εστιάστηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας αυτής της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε «την μη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι η Ρώμη θα μπορούσε «να υποστηρίξει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μέσω πρωτοβουλιών παρακολούθησης και εκπαίδευσης εκτός των συνόρων της Ουκρανίας».

Με πληροφορίες από Guardian