«Είσαι τσαρλατάνος, αδαής, παραιτήσου»: Σφυροκόπημα κατά Κένεντι και χαοτική συζήτηση στη Γερουσία των ΗΠΑ για τα εμβόλια

Αντιμέτωπος με τα σφοδρά πυρά των Δημοκρατικών βρέθηκε ενώπιον της αμερικανικής Γερουσίας, ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ καθώς συνέχισε να αμφισβητεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά της COVID.

Ο Κένεντι δέχθηκε βροχή ερωτήσεων αλλά και επιθετικών χαρακτηρισμών.

Αυτό που εξόργισε τους αμερικανούς βουλευτές, όπως σχολιάζει το Axios, είναι ότι ενώ κατά τη διαδικασία επικύρωσης του διορισμού του στον υπουργικό θώκο (μετά τη δεύτερη νίκη Τραμπ) ο Κένεντι είχε διαβεβαιώσει τους Γερουσιαστές ότι δεν θα έκανε τίποτα για να αποθαρρύνει ή να εμποδίσει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα εμβόλια με ελεύθερη βούληση, εκείνος, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αμερικανικό υπουργείο Υγείας, έκανε «ό,τι μπορούσε για να δημιουργήσει σύγχυση μεταξύ γιατρών και οικογενειών διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη του πληθυσμού στα εμβόλια».

«Εδώ δεν είναι podcast. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την υγεία του αμερικανικού λαού που διακυβεύεται», είναι μία από τις ενδεικτικές φράσεις που άκουσε ο Κένεντι εν προκειμένω από τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή του Κολοράντο, Μάικλ Μπένετ.

Από τη πλευρά της, η Γερουσιαστής Μαρία Κάντγουελ (Δημοκρατική από την Ουάσινγκτον) επέκρινε τον υπουργό Υγείας ως «τσαρλατάνο», λέγοντας ότι συγχέει «τις χρόνιες ασθένειες με την ανάγκη για εμβόλια».

Οξύτερος ο Γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ (Δημοκρατικός από τη Βιρτζίνια) επέκρινε έντονα τον Κένεντι, όταν ο τελευταίος ισχυρίστηκε ότι «δεν γνωρίζει πόσοι Αμερικανοί πέθαναν από COVID» αποφεύγοντας μάλιστα να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, τελικά έσωσε ζωές.

«Πώς γίνεται να είσαι τόσο αδαής;»

«Δεν νομίζω ότι κανείς γνωρίζει τον αριθμό των θανάτων επειδή υπήρχε μεγάλο χάος δεδομένων από το CDC (του αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), είπε σε κάποιο άλλο σημείο της ακρόασης ο Κένεντι.

Στις επίμονες ερωτήσεις εάν αν το εμβόλιο έκανε κάτι για να αποτρέψει επιπλέον θανάτους, ο Κένεντι απάντησε: «Θα ήθελα πρώτα να δω τα δεδομένα».

«Πώς γίνεται να είσαι τόσο αδαής;» ήταν η απάντηση του Γερουσιαστή Μαρκ Γουόρνερ.

Ο Κένεντι χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό της αποπεμφείσης επικεφαλής του CDC, Σούζαν Μονάρες, ότι ήταν εκείνος που της είπε να «διαγράψει» όσα εμβόλια δεν έχουν επιστημονική βάση.

Ο Κένεντι ισχυρίστηκε επίσης ότι η αναμόρφωση του CDC – από όπου έχει απολύσει η εξαναγκάσει σε αποχώρηση αρκετούς κορυφαίους συμβούλους και υπαλλήλους – ήταν «απολύτως απαραίτητη» και ότι ο οργανισμός «απέτυχε παταγωδώς κατά τη διάρκεια της Covid».

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς τον ρώτησε εάν αποδέχεται τον ισχυρισμό ότι το εμβόλιο κατά της Covid ήταν ένα «θαύμα». Ο Κένεντι -με τα πολλά- παραδέχτηκε ότι έσωσε «αρκετές» ζωές.

«Είμαι υπέρ της επιστήμης»

Ο Κένεντι δήλωσε παντως ότι δεν είναι κατά των εμβολίων, αλλά «υπέρ της επιστήμης», παρότι όπως θυμίζει το BBC, έχει κάνει συχνά δηλώσεις που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, δείχνοντας προτίμηση σε εναλλακτικές λύσεις και μη αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας θεραπείες, κάτι που έχει εξοργίσει πολλούς ειδικούς στον τομέα της υγείας.

Ο Κένεντι τα έβαλε με αρκετούς Δημοκρατικούς, κατηγορώντας τη γερουσιαστή Μάγκι Χασάν ότι «απλώς επινοεί πράγματα» και αποκαλώντας τον Μπεν Ρέι Λουχάν «γελοίο».

Οι Δημοκρατικοί δεν άφησαν αναπάντητες τις κατηγορίες: Ο Μαρκ Γουόρνερ χαρακτήρισε τον ισχυρισμό του Κένεντι ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στο Medicaid «παράλογο», ενώ η Ελίζαμπεθ Γουόρεν του είπε ευθέως : «Πρέπει να παραιτηθείς».

Αλλα και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι, συμπεριλαμβανομένου του ιατρού Μπιλ Κάσιντι, αμφισβήτησαν τις πολιτικές Κένεντι, λέγοντας ότι οι ψηφοφόροι του δυσκολεύονται να βρουν ενισχυτικά (booster) εμβόλια κατά της Covid λόγω σύγχυσης που έχουν προκαλέσει οι νέες οδηγίες τoυ CDC.

– Με πληροφορίες από Αxios, BBC, CNN