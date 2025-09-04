Ο πόλεμος κάνει… θαύματα: Αξιωματούχος του Κρεμλίνου μιλά για «άλμα» στην επιστήμη πρόσθετων μελών χάρη στην Ουκρανία

Πρέπει να τους το αναγνωρίσει κανείς: οι Ρώσοι αξιωματούχοι είναι ειδικοί στο να βλέπουν τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Αναφέρετε τον πόλεμο στην Ουκρανία, και δεν θα μιλήσουν για την απομόνωση από τη Δύση ή για την υπερθέρμανση της ρωσικής οικονομίας — θα επισημάνουν αντ’ αυτού την ανάδυση ενός πολυπολικού κόσμου και τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας.

Και ενώ κανείς δεν μιλά για το εκτιμώμενο 1 εκατομμύριο Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν (χωρίς να υπολογίζονται οι ουκρανικές απώλειες), θα σας πουν με περηφάνια πως η εισβολή βοήθησε τη Ρωσία να σημειώσει πρόοδο στη βιομηχανία προσθετικών μελών.

Όταν βλέπεις το ποτήρι… μισογεμάτο

«Οι συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση μάς επέτρεψαν να φτάσουμε σε ένα νέο, πρωτοποριακό επίπεδο», δήλωσε την Πέμπτη η Άννα Τσιβιλιόβα — αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας και κόρη ξαδέρφου του Βλαντίμιρ Πούτιν — στο Οικονομικό Φόρουμ της Ανατολής στο Βλαδιβοστόκ, χρησιμοποιώντας το επίσημο ρωσικό ευφημισμό για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Πιθανότατα είμαστε πλέον πρωτοπόροι στον τομέα αυτό. Ούτε η Κίνα, ούτε οι χώρες της Ασίας-Ειρηνικού, ούτε οι ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν τόσο ολοκληρωμένες υπηρεσίες», πρόσθεσε.

Η Τσιβιλιόβα χαρακτήρισε τους Ρώσους βετεράνους του πολέμου ως «κινητήρια δύναμη, μέσω της οποίας η κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει ενεργά καινοτομίες και να αξιοποιεί τη συσσωρευμένη διεθνή τεχνογνωσία, εδώ στη χώρα μας».

«Άντρες με διπλούς ακρωτηριασμούς κάτω άκρων στέκονται πάνω σε snowboard, κάνουν σκι… παίζουν τένις, σκαρφαλώνουν σε βράχους, κάνουν ορειβασία, ποδηλατούν, παίζουν κιθάρα και συμμετέχουν σε άλλα σπορ», εξήγησε. «Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα στον τομέα των προσθετικών».

Οι δηλώσεις της μεταδόθηκαν μέσω της ιστοσελίδας του φόρουμ και καταγράφηκαν πρώτα από το κανάλι Telegram Ostorozhno Novosti.

Όχι και τόσο καλά όσο τα περιγράφει

Ωστόσο, παρά την αισιοδοξία της Τσιβιλιόβα, πολλά ρωσικά ανεξάρτητα μέσα έχουν καταγράψει πολύμηνες καθυστερήσεις και σοβαρά προβλήματα στην παροχή προσθετικών σε τραυματισμένους στρατιώτες.

Αναλύοντας στοιχεία από το ρωσικό υπουργείο Εργασίας, το ερευνητικό μέσο Takie Dela υπολόγισε ότι το 2024 χορηγήθηκαν 152.500 τεχνητά μέλη — αύξηση 53% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο αριθμός των αμαξιδίων που διανεμήθηκαν εκτοξεύτηκε κατά 18%.

Ένα άλλο ανεξάρτητο ρωσικό μέσο, το Verstka, εκτίμησε τον Μάρτιο του 2024 ότι περίπου 100.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τουλάχιστον τους μισούς — σύμφωνα με επίσημα στατιστικά — να έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό. Η πραγματική εικόνα, ωστόσο, θεωρείται πολύ χειρότερη.

«Η πρόοδος στην ιατρική είναι κάτι καλό», έγραψε στο Telegram ο φιλοδυτικός πολιτικός αναλυτής Φιόντορ Κρασενινίκοφ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Τσιβιλιόβα. «Αλλά στον 21ο αιώνα, θα ήταν προτιμότερο να την πετυχαίνουμε χωρίς να καταφεύγουμε σε τόσο βάρβαρες μεθόδους — όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία».

Με πληροφορίες από POLITICO