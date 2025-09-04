Logo Image

Τερέζα Ριμπέρα: Η «γενοκτονία» στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή

REUTERS/Kevin Coombs/File Photo

Αιχμηρή δήλωση της Αντιπροέδρου της Κομισιόν

Μία από τους ανώτερους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε την Πέμπτη τον πόλεμο στη Γάζα «γενοκτονία», εντείνοντας την κριτική κατά του Ισραήλ και κατακεραυνώνοντας την ένωση των 27 κρατών για την παράλειψή της να δράσει για να τον σταματήσει.

«Η γενοκτονία στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα, κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Παρίσι.

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, όπου πολεμά την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Πηγή: AFP 

