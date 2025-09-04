Λίβανος: Κρίσιμη καμπή για το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ

Η κυβέρνηση του Λιβάνου πρόκειται να συζητήσει ένα σχέδιο την Παρασκευή για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ένα κρίσιμο σημείο σε μια αντιπαράθεση μεταξύ της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν και αρνείται να παραδώσει τα όπλα της, και των αντιπάλων της που θέλουν να αφοπλιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Οι εκκλήσεις για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έχουν πρωταγωνιστήσει στον Λίβανο από τον καταστροφικό πόλεμο του περασμένου έτους με το Ισραήλ, ο οποίος ανέτρεψε μια ισορροπία δυνάμεων που κυριαρχούνταν από την σιιτική μουσουλμανική ομάδα.

Παρά την αυξανόμενη πίεση, η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει οποιαδήποτε κίνηση για την αποσυναρμολόγηση του οπλοστασίου της, αφήνοντας ένα βαθύ χάσμα μεταξύ της ομάδας και του σιιτικού συμμάχου της, Αμάλ, αφενός, και άλλων Λιβανέζων, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι χριστιανοί και σουνίτες πολιτικοί.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Παρασκευής πραγματοποιείται με φόντο την κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, οι οποίες σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους την Τετάρτη, εντείνοντας τους φόβους στον Λίβανο για περαιτέρω επιθέσεις εάν η Χεζμπολάχ δεν αφοπλιστεί. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχευσε μια τοποθεσία όπου η Χεζμπολάχ αποθήκευε μηχανικά εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για την «ανάκαμψη της οργάνωσης».

Οι μακροχρόνιες εντάσεις στον Λίβανο σχετικά με τα όπλα της Χεζμπολάχ έχουν οξύνθεί από τότε που η κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρόεδρο Τζόζεφ Αούν και τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ ανέθεσε στον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ στρατό στις 5 Αυγούστου να εκπονήσει ένα σχέδιο για την καθιέρωση κρατικού μονοπωλίου στα όπλα μέχρι το τέλος του έτους.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση της Παρασκευής. Καθώς ο στρατός επιθυμεί να αποφύγει την αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ, το σχέδιο θα μπορούσε να αποφύγει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα αφοπλισμού, δήλωσαν ένας διπλωμάτης και μια λιβανέζικη πηγή.

Οποιαδήποτε απόφαση του υπουργικού συμβουλίου στην οποία θα αντιταχθεί η Χεζμπολάχ είναι πιθανό να προκαλέσει αποχώρηση από το Συμβούλιο Σιιτών υπουργών πιστών στην ομάδα και την Αμάλ, απογυμνώνοντας την κυβέρνηση από τη θρησκευτική συναίνεση. Μια πιθανότητα θα μπορούσε να είναι η αναβολή της ψηφοφορίας για το σχέδιο.

Ο στρατός, που προέρχεται από το μωσαϊκό των θρησκευτικών ομάδων του Λιβάνου, διασπάστηκε σε θρησκευτικές γραμμές στην αρχή του εμφυλίου πολέμου του 1975-90 και θεωρείται ευρέως ως ο εγγυητής της πολιτικής ειρήνης από τότε που ανοικοδομήθηκε μετά από αυτή τη σύγκρουση.

Μείωση της στρατιωτικής παρουσίας του Ισραήλ

Το Ισραήλ άφησε να εννοηθεί την περασμένη εβδομάδα ότι θα μειώσει τη στρατιωτική του παρουσία στο νότιο Λίβανο εάν ο στρατός αναλάβει δράση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Αλλά η Χεζμπολάχ έχει αποκλείσει τον αφοπλισμό, λέγοντας ότι τα όπλα της προστατεύουν τον Λίβανο από την ισραηλινή επίθεση. Ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί επέκρινε τον περασμένο μήνα τις κινήσεις της Βηρυτού για τον αφοπλισμό.

Ο πολιτικός της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Ραάντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι «επιτακτικό» για τις λιβανέζικες αρχές να απόσχουν από τη συμφωνία σε οποιαδήποτε σχέδια σχετικά με τα όπλα της Χεζμπολάχ.

Μια πρόταση των ΗΠΑ που συζητήθηκε από τη Βηρυτό τον περασμένο μήνα προέβλεπε τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους, μαζί με την αποχώρηση του Ισραήλ και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του στον Λίβανο. Επίσης, προέβλεπε την προοπτική οικονομικής υποστήριξης.

Πηγή κοντά στη Χεζμπολάχ δήλωσε ότι ο Λίβανος αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία για την εφαρμογή της πρότασης, αλλά ότι η ομάδα συνέχισε να επικοινωνεί, συμπεριλαμβανομένου του στρατού, ότι ούτε θα παραδώσει τα όπλα της ούτε θα επιτρέψει σε κανέναν να τα πάρει.

Η στάση του Ναμπίχ Μπέρι

Ο ηγέτης της Αμάλ και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, επέμενε ότι οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να διεξαχθεί χωρίς προθεσμία, ανέφερε η πηγή.

Σε ομιλία του στις 31 Αυγούστου, ο Μπέρι υπέδειξε ότι τα σιιτικά κόμματα ήταν έτοιμα να συζητήσουν την τύχη των όπλων της Χεζμπολάχ, αλλά «στο πλαίσιο ενός ήρεμου και συναινετικού διαλόγου».

Είπε ότι ήταν «εθνικά απαράδεκτο να πετάμε τη σφαίρα φωτιάς στην αγκαλιά του λιβανέζικου στρατού» απαιτώντας από αυτόν να αντιμετωπίσει το μακροχρόνιο ζήτημα ταμπού των όπλων της Χεζμπολάχ πολύ απότομα.

Μια εκεχειρία που συμφωνήθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024 απαιτούσε τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ξεκινώντας από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι, την περιοχή που συνορεύει με το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι η συμφωνία ισχύει μόνο για αυτήν την περιοχή και ότι έχει παραδώσει όπλα σε λιβανέζικα στρατεύματα σε αυτήν την περιοχή. Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να κατέχουν πέντε κορυφές λόφων στο νότο και να πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές σε μαχητές της Χεζμπολάχ και αποθήκες όπλων.

