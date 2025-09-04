Ζελένσκι: «Συγκεκριμένα βήματα» για τις εγγυήσεις ασφαλείας – Οι ηγέτες αποφασίζουν τους τομείς που θα συμβάλει το κάθε κράτος

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως η πρόθεση είναι σαφής: «να τελειώσει αυτός ο πόλεμος όσο το δυνατόν συντομότερα» και να ανοίξει ο δρόμος για διπλωματικές συνομιλίες, εξασφαλίζοντας παράλληλα μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Επεσήμανε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει απορρίψει όλες τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μέχρι τώρα, και ότι «η συμπεριφορά του δείχνει ότι η πίεση δεν αποδίδει — όμως εμείς πιστεύουμε το αντίθετο», αναφερόμενος στις κυρώσεις και τις επιπτώσεις τους στη ρωσική οικονομία.

Όσα δήλωσε για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός αποτελεί «το βασικό στοιχείο των εγγυήσεων ασφαλείας», με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στην εκπαίδευση, την παραγωγή και την προμήθεια οπλικών συστημάτων.

Ανέφερε ότι το σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας — το πλαίσιο του οποίου συμφωνήθηκε σήμερα — περιλαμβάνει «συγκεκριμένα βήματα», και ότι οι ηγέτες τώρα αποφασίζουν ποιες χώρες θα συμβάλουν σε ποιους τομείς, μεταξύ αυτών και στον κυβερνοχώρο και την αντιαεροπορική άμυνα.

Πρόσθεσε πως «οι ευρωπαϊκές γραμμές παραγωγής όπλων δεν λειτουργούν επαρκώς», καλώντας σε αυξημένες επενδύσεις ώστε να φτάσουν στη μέγιστη δυναμικότητά τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οι νέες εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να έχουν διαρκή χαρακτήρα, καθώς η Ουκρανία δεν επιθυμεί — ούτε πρόκειται να αποδεχτεί — μια επανάληψη του Μνημονίου της Βουδαπέστης ή των Συμφωνιών του Μινσκ, που αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές. Επεσήμανε επίσης πως οι εγγυήσεις θα πρέπει να επικυρωθούν από τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να αποκτήσουν δεσμευτική νομική ισχύ.

Ζητά νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Ο Ζελένσκι τόνισε πως το κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου είναι να στερηθεί «η ρωσική πολεμική μηχανή» τους απαραίτητους πόρους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω πίεση στη Μόσχα — συμπεριλαμβανομένων νέων οικονομικών κυρώσεων.

Επισήμανε επίσης ότι η Ουκρανία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση «μέγιστης προστασίας» για τον εναέριο χώρο της, προκειμένου «να σωθούν ζωές» και να προστατευθεί ο πληθυσμός από τις νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη διεξαγωγής συνάντησης κορυφής για να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, σημειώνοντας ότι η Ρωσία «κάνει τα πάντα για να τις καθυστερήσει».

Τέλος, απέρριψε την πρόταση του Πούτιν να μεταβεί στο Κρεμλίνο, χαρακτηρίζοντάς την ως χαρακτηριστικό παράδειγμα προκλητικής στάσης, γνωρίζοντας ότι είναι απολύτως μη αποδεκτή από το Κίεβο.

