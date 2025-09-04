Μακρόν: Έτοιμες οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Στρατιωτική και πολιτική εμπλοκή από 35 χώρες

Σε συνέντευξη Τύπου προχώρησαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το τέλος της σημερινής συνάντηση που είχαν στο Παρίσι. Ο Μακρόν ανέφερε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμες επισημαίνοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στη συμμαχία για την ανάληψη δράσης αν η Ρωσία δεν συμμοφωθεί.

Ο Μακρόν ξεκίνησε δηλώνοντας ότι «το μήνυμά μας παραμένει το ίδιο»: η Ουκρανία βρίσκεται στην πλευρά της ειρήνης και η Ρωσία πρέπει να κατονομαστεί ξεκάθαρα ως ο επιτιθέμενος.

Τόνισε ότι η Ρωσία φαίνεται να «δρά με τη συναίνεση πολλών από τους εταίρους της ανά τον κόσμο», καθώς επιχειρεί να καθυστερήσει τη διαδικασία ειρήνευσης και να συνεχίσει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.

«Έτοιμες οι εγγυήσεις ασφαλείας»

Ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, αναφερόμενος στη διαδικασία που καθοδηγήθηκε από στρατιωτικούς επιτελείς και σχεδιαστές άμυνας και «έθεσε τα θεμέλια» για τις εν λόγω εγγυήσεις.

Δήλωσε ότι πλέον οι εγγυήσεις είναι έτοιμες, διευκρινίζοντας ότι προβλέπεται τόσο στρατιωτική όσο και πολιτική εμπλοκή από 35 χώρες, με στόχο την παροχή της απαιτούμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία.

«Το βασικό επιχείρημα είναι πως δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την υπεράσπιση της Ουκρανίας», είπε, τονίζοντας την ανάγκη «ανασυγκρότησης» του ουκρανικού στρατού ώστε να «αντέξει» τις ρωσικές επιθέσεις και να αποτρέψει μελλοντικά πλήγματα.

Πρόσθεσε ότι πολλές χώρες είναι έτοιμες να εμπλακούν «στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα» για να «καθησυχάσουν τον ουκρανικό λαό και να διατηρήσουν την εκεχειρία μόλις αυτή εφαρμοστεί, εξασφαλίζοντας και εγγυώμενοι την ειρήνη».

Όσα δήλωσε για τις ΗΠΑ

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε επίσης ότι οι ηγέτες είχαν επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως είπε, «τα συμπεράσματα είναι πολύ απλά», με σχέδια να οριστικοποιηθεί η συμφωνημένη στήριξη των ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες.

Πρόσθεσε ότι «είμαστε επίσης έτοιμοι να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για να σταματήσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή».

Ανέφερε ακόμη ότι οι Ευρωπαίοι επιθυμούν μια σειρά συναντήσεων — αρχικά ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Πούτιν, και κατόπιν σε άλλη σύνθεση — ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. «Και αν η Μόσχα δεν θελήσει να σεβαστεί αυτούς τους όρους, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω βήματα μαζί με τις ΗΠΑ».

Ο Μακρόν υποστήριξε ότι ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως θα συμμετάσχει στη συμμαχία για ανάληψη δράσης, αν η Ρωσία αρνηθεί να συμμορφωθεί.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορούμε, γιατί δεν πρόκειται μόνο για την Ουκρανία· πρόκειται για την ασφάλεια όλων μας», τόνισε.

26 χώρες λένε «ναι» στις εγγυήσεις

Ο Μακρόν τόνισε εκ νέου ότι 26 χώρες έχουν ήδη επιβεβαιώσει την πρόθεσή τους να εμπλακούν, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για το τι μπορούν να προσφέρουν στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Ανέφερε ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα πρέπει να οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στις επόμενες ημέρες, όμως ήδη προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το εύρος της υποστήριξης που συζητείται.

Ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει τη βούλησή τους να συμμετάσχουν ενεργά στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ωστόσο, απέφυγε να δώσει πολλές λεπτομέρειες, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο «θα αποκάλυπτε υπερβολικά πολλά στη Ρωσία».

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας – μέσω αέρος, θάλασσας, ξηράς», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, λίγο μετά τη σημερινή συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι.

«Είχαμε μια σημαντική συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων», έγραψε ο Α. Κόστα στο «Χ», τονίζοντας ότι θα ενισχυθούν και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. «Η Συμμαχία δεν είναι μόνο πρόθυμη, αλλά και ικανή να ανταποκριθεί», επισημαίνει στο ίδιο μήνυμα και προσθέτει: «Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε το έργο μας για να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία μέσω περαιτέρω κυρώσεων. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις δολοφονίες».

We had an important meeting of the Coalition of the Willing. We are joining forces to strengthen Ukraine’s security guarantees – through air, sea, land, and the regeneration of Ukraine’s Forces. The Coalition is not only willing, but also able to deliver. At the same time, we… pic.twitter.com/Rm8gqTdSyo — António Costa (@eucopresident) September 4, 2025

Ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο Ουζχορόντ της Ουκρανίας, όπου θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο των Περιφερειακών Αρχών για να αποτίσει φόρο τιμής στην ανθεκτικότητα των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από Guardian