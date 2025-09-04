Τραμπ προς Ευρωπαίους: Σταματήστε να αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε σήμερα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο, όπως είπε, βοηθά τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ συμμετείχε σε μια βιντεδιάσκεψη των χωρών που αποτελούν τη «Συμμαχία των Προθύμων», με επικεφαλής τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Στη βιντεοδιάσκεψη, συζητληθηκαν τρόποι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία να αποκρούσει τους Ρώσους εισβολείς.

«Ο Πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον Πρόεδρο Τραμπ στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων. Ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο, καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις καυσίμων στην ΕΕ μέσα σε έναν χρόνο. Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση και στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Επιβεβαιώνει ο Στουμπ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη, πρότεινε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη να δράσουν από κοινού για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας — με επίκεντρο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

«Η προσέγγιση του Τραμπ ήταν ξεκάθαρα ότι πρέπει να κινηθούμε από κοινού στην πολιτική κυρώσεων και να αναζητήσουμε τρόπους για να σταματήσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή με οικονομικά μέσα», δήλωσε ο Στουμπ στα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Reuters.

«Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο κύριοι στόχοι: το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και οι στενοί σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ θα συζητήσουν το θέμα μέσα στις επόμενες 24 ώρες», πρόσθεσε.