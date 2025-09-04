Το «σχέδιο» της Λεπέν για να θέσει υποψηφιότητα σε πιθανές πρόωρες εκλογές

Εάν ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αποφασίσει να απαντήσει στο πολιτικό χάος της χώρας με την προκήρυξη νέων εκλογών, η ακροδεξιά αντίπαλός του, Μαρίν Λεπέν, θα επιχειρήσει να συμμετάσχει στη διαδικασία προσφεύγοντας άμεσα κατά της εκλογικής της απαγόρευσης στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας και απαιτώντας ταχεία απόφαση.

Η Λεπέν δεν μπορεί να είναι υποψήφια σε εκλογές από τότε που καταδικάστηκε για υπεξαίρεση τον Μάρτιο – κατηγορία την οποία εξακολουθεί να αρνείται και έχει ασκήσει έφεση. Η ημερομηνία έναρξης της εκδίκασης της έφεσής της αναμένεται να οριστεί τη Δευτέρα, ενώ η απόφαση έχει υποσχεθεί να εκδοθεί έως το καλοκαίρι του 2026. Οι υποστηρικτές της ελπίζουν ότι το δικαστήριο θα ανατρέψει την άμεση απαγόρευση υποψηφιότητάς της, επιτρέποντάς της να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ωστόσο, ενδεχόμενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ως συνέπεια της πιθανής κατάρρευσης της κυβέρνησης μειοψηφίας του Πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, θα διεξάγονταν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ο Μπαϊρού αναμένεται σχεδόν με βεβαιότητα να ηττηθεί τη Δευτέρα σε ψήφο εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό λιτότητας ύψους 43,8 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αντίθεσης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν.

«Αν το ερώτημα είναι: Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση; Η απάντηση είναι όχι, δεν έχουμε», δήλωσε η Λεπέν μετά από συνάντησή της με τον Μπαϊρού την Τρίτη.

Το σχέδιο της Λεπέν

Η Λεπέν είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι σκοπεύει να κατέβει σε οποιεσδήποτε νέες εκλογές, παρά τα νομικά της προβλήματα. Ένας αξιωματούχος του Εθνικού Συναγερμού —ο οποίος, όπως και άλλοι που μίλησαν στο POLITICO, διατήρησε την ανωνυμία του για να μιλήσει ελεύθερα— ανέφερε ότι το κόμμα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασής της.

Σύμβουλος της Λεπέν εξήγησε ότι, σε περίπτωση νέων εκλογών, η ίδια θα κατέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για υποψηφιότητα στις εκλογικές αρχές της περιφέρειάς της, κάτι που αναμφίβολα θα απορριπτόταν. Στη συνέχεια, θα προσέφευγε σε διοικητικό δικαστήριο και, αν η προσφυγή απορριπτόταν, θα αμφισβητούσε τη συνταγματικότητα της απαγόρευσης, με την ελπίδα η υπόθεση να φτάσει γρήγορα στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Άτομο με γνώση της λειτουργίας του δικαστηρίου δήλωσε στο POLITICO ότι η έκδοση απόφασης θα χρειαζόταν έξι μήνες, καθιστώντας αδύνατη τη συμμετοχή της Λεπέν στις εκλογές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον σύμβουλό της, κάποιοι από τους νομικούς της συμβούλους θεωρούν ότι έχουν εντοπίσει νομικά προηγούμενα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης, μεταξύ αυτών και μια απόφαση υπέρ του κόμματος του Μακρόν τον Μάιο του 2017, λίγο μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές και πριν από τις βουλευτικές εκλογές του επόμενου μήνα.

Το ίδιο άτομο με γνώση των εσωτερικών του δικαστηρίου δήλωσε πάντως ότι η υπόθεση του 2017 «δεν είναι σε καμία περίπτωση συγκρίσιμη» με εκείνη της Λεπέν.

Η Λεπέν, ταυτόχρονα, επιδιώκει να ασκήσει πίεση και στις Βρυξέλλες, προωθώντας πρόταση μομφής κατά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή τα τελευταία βήματα προς την ολοκλήρωση της μεγάλης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur.

