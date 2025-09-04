ΗΠΑ: Παράνομη η μείωση της χρηματοδότησης του Χάρβαρντ από την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με ομοσπονδιακή δικαστή

Μια ομοσπονδιακή δικαστής έκρινε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τερμάτισε παράνομα περίπου 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις που χορηγήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και δεν μπορεί πλέον να διακόψει τη χρηματοδότηση της έρευνας στο φημισμένο πανεπιστήμιο του Ivy League.

Η απόφαση, που ανοίγει νέα σελίδα από την περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ Άλισον Μπάροουζ στη Βοστώνη, σηματοδότησε μια σημαντική νομική νίκη για το Χάρβαρντ, καθώς επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει την πολυμέτωπη σύγκρουση του Λευκού Οίκου με το παλαιότερο και πλουσιότερο πανεπιστήμιο της χώρας.

Το πανεπιστήμιο με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης έγινε κεντρικό σημείο της ευρείας εκστρατείας της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για την επιβολή αλλαγών στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, τα οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, πλήττονται από αντισημιτικές και «ριζοσπαστικές αριστερές» ιδεολογίες.

Ακυρώθηκαν επιχορηγήσεις

Η κυβέρνηση ακύρωσε εκατοντάδες επιχορηγήσεις που χορηγήθηκαν σε ερευνητές του Χάρβαρντ με το σκεπτικό ότι το πανεπιστήμιο δεν έκανε αρκετά για να αντιμετωπίσει την παρενόχληση Εβραίων φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη του.

Το Χάρβαρντ μήνυσε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ αντιδρούσε εναντίον του παραβιάζοντας τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου, αφού αρνήθηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αξιωματούχων να αναθεωρήσει τα προγράμματα διακυβέρνησής του, προσλήψεων και ακαδημαϊκών προγραμμάτων ώστε να ευθυγραμμιστούν με την ιδεολογική τους ατζέντα. Η Μπάροουζ, διορισμένη από τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, συμφώνησε, λέγοντας ότι ενώ το Χάρβαρντ ανεχόταν μισαλλόδοξη συμπεριφορά για πολύ καιρό, η κυβέρνηση Τραμπ «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για μια στοχευμένη, ιδεολογικά υποκινούμενη επίθεση στα κορυφαία πανεπιστήμια αυτής της χώρας».

Είπε ότι η εκστρατεία πίεσης της κυβέρνησης είχε ως αποτέλεσμα τον τερματισμό των επιχορηγήσεων του Χάρβαρντ χωρίς να συμμορφωθεί με τον νόμο και την άσκηση αντιποίνων εναντίον του πανεπιστημίου, παραβιάζοντας τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου που κατοχυρώνονται από την Πρώτη Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Η Μπάροουζ δήλωσε ότι ήταν δουλειά των δικαστηρίων να διαφυλάσσουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και να «διασφαλίζουν ότι η σημαντική έρευνα δεν υπόκειται αθέμιτα σε αυθαίρετες και διαδικαστικά αδύναμες τερματισμούς επιχορηγήσεων, ακόμη και αν κάτι τέτοιο διακινδυνεύει την οργή μιας κυβέρνησης που έχει δεσμευτεί στην ατζέντα της, ανεξάρτητα από το κόστος».

Απαγόρευσε στην κυβέρνηση να τερματίσει ή να παγώσει οποιαδήποτε πρόσθετη ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς το Χάρβαρντ και το εμπόδισε να συνεχίσει να παρακρατεί πληρωμές σε υφιστάμενες επιχορηγήσεις ή να αρνείται να χορηγήσει νέα χρηματοδότηση στο πανεπιστήμιο στο μέλλον.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λιζ Χιούστον, σε ανακοίνωσή της, δεσμεύτηκε να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης ενός «ακτιβιστή δικαστή που διορίστηκε από τον Ομπάμα», λέγοντας ότι το Χάρβαρντ «δεν έχει συνταγματικό δικαίωμα στα χρήματα των φορολογουμένων και παραμένει μη επιλέξιμο για επιχορηγήσεις στο μέλλον».

Η αντίδραση του Χάρβαρντ για τη δικαστική απόφαση

Ο πρόεδρος του Χάρβαρντ, Άλαν Γκάρμπερ, σε μήνυμά του προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, δήλωσε ότι η απόφαση «επικυρώνει τα επιχειρήματά μας υπέρ της ακαδημαϊκής ελευθερίας του Πανεπιστημίου, της κριτικής επιστημονικής έρευνας και των βασικών αρχών της αμερικανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Ο Γκάρμπερ δεν ανέφερε την κατάσταση των συνομιλιών για τον διακανονισμό με την κυβέρνηση, τις οποίες ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι ήθελε να δει να καταλήγουν στο να πληρώσει το Χάρβαρντ «τίποτα λιγότερο από 500 εκατομμύρια δολάρια», καθώς «ήταν πολύ κακές».

Ο Γκάρμπερ είπε ότι ακόμη και αν το πανεπιστήμιο αναγνώρισε τις βασικές αρχές που επιβεβαίωσε η απόφαση της Μπάροουζ, το Χάρβαρντ θα «λάβει υπόψη το μεταβαλλόμενο τοπίο στο οποίο επιδιώκουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας».

Τρία άλλα πανεπιστήμια του Ivy League έχουν κάνει συμφωνίες με την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Κολούμπια, το οποίο τον Ιούλιο συμφώνησε να πληρώσει 220 εκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση ομοσπονδιακών ερευνητικών κονδυλίων που είχαν απορριφθεί λόγω ισχυρισμών ότι το πανεπιστήμιο επέτρεψε στον αντισημιτισμό να φουντώσει στην πανεπιστημιούπολη.

Όπως και με το Κολούμπια, η κυβέρνηση Τραμπ έλαβε μέτρα κατά του Χάρβαρντ σχετικά με το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα διαμαρτυρίας που συγκλόνισε την πανεπιστημιούπολη και άλλα πανεπιστήμια μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Το Χάρβαρντ δήλωσε ότι έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η πανεπιστημιούπολη του είναι φιλόξενη για Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές, οι οποίοι, όπως αναγνωρίζει, υπέστησαν «κακή και κατακριτέα» μεταχείριση μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Η απόφαση της κυβέρνησης να ακυρώσει τις επιχορηγήσεις ήταν μία από τις πολλές ενέργειες που έχει λάβει κατά του Χάρβαρντ. Έχει επίσης επιδιώξει να απαγορεύσει σε διεθνείς φοιτητές να φοιτούν στο πανεπιστήμιο, έχει απειλήσει το καθεστώς διαπίστευσης του Χάρβαρντ και έχει ανοίξει την πόρτα για την περικοπή περισσότερων κονδυλίων, κρίνοντας ότι παραβιάζει τον ομοσπονδιακό νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων.

Η Μπάροουζ σε ξεχωριστή υπόθεση έχει ήδη απαγορεύσει στη διοίκηση να σταματήσει την ικανότητα του Χάρβαρντ να φιλοξενεί διεθνείς φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του φοιτητικού σώματος του πανεπιστημίου.

Το Χάρβαρντ προσέφυγε στην υπόθεση χρηματοδότησης των επιχορηγήσεων παράλληλα με το παράρτημα διδακτικού προσωπικού του πανεπιστημίου της Αμερικανικής Ένωσης Καθηγητών Πανεπιστημίου, το οποίο αντιτίθεται στην ιδέα το ίδρυμα να συνάψει συμφωνία με τον Τραμπ.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η απόφαση καθιστά σαφές στη διοίκηση του Χάρβαρντ ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων της κοινότητας του Χάρβαρντ σε έναν συμβιβασμό με την κυβέρνηση είναι απαράδεκτη», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της ομάδας, Τζόζεφ Σέλερς και Κόρεϊ Στόουτον.

Πηγή: Reuters