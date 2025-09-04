Γάζα: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί εκτοπίζουν περισσότερους Παλαιστίνιους από τα σπίτια τους

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έδιωξαν περισσότερους Παλαιστίνιους από τα σπίτια τους στην πόλη της Γάζας την Πέμπτη, ενώ χιλιάδες κάτοικοι αψήφησαν τις ισραηλινές εντολές να φύγουν, παραμένοντας πίσω στα ερείπια στην πορεία της τελευταίας προέλασης του Ισραήλ.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας δήλωσαν ότι τα ισραηλινά πυρά σε όλο τον θύλακα σκότωσαν τουλάχιστον 53 ανθρώπους την Πέμπτη, οι περισσότεροι από αυτούς στην πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προχωρήσει μέσα από τα εξωτερικά προάστια και βρίσκονται τώρα λίγα χιλιόμετρα (μίλια) από το κέντρο της πόλης.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεση στην πόλη της Γάζας στις 10 Αυγούστου, σε αυτό που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει ως ένα σχέδιο για να νικήσει οριστικά τους μαχητές της Χαμάς στο τμήμα της Γάζας όπου τα ισραηλινά στρατεύματα πολέμησαν πιο σφοδρά στην αρχική φάση του πολέμου.

Η εκστρατεία έχει προκαλέσει διεθνή κριτική λόγω της τρομερής ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή και έχει προκαλέσει ασυνήθιστες εκφράσεις ανησυχίας εντός του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για ένταση σχετικά με τη στρατηγική μεταξύ ορισμένων στρατιωτικών διοικητών και πολιτικών ηγετών.

«Αυτή τη φορά, δεν φεύγω από το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ. Δεν έχει σημασία αν μετακομίσουμε ή αν μείνουμε. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σκοτώθηκαν επίσης από το Ισραήλ, οπότε γιατί να ασχοληθούμε;». Η Ουμ Νάντερ, μητέρα πέντε παιδιών από την πόλη της Γάζας, δήλωσε στο Reuters μέσω γραπτού μηνύματος.

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι το Ισραήλ βομβάρδισε τις περιοχές Ζεϊτούν, Σάμπρα, Τούφα και Σετζάια της πόλης της Γάζας από έδαφος και αέρα. Άρματα μάχης προχώρησαν στο ανατολικό τμήμα της περιοχής Σεΐχ Ραντβάν βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης, καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας πυρκαγιές σε καταυλισμούς σκηνών.

Σε σφοδρό βομβαρδισμό στη γειτονιά Τούφα, οι γιατροί ανέφεραν ότι πέντε σπίτια υπέστησαν ζημιές από ισραηλινές επιδρομές που σκότωσαν οκτώ άτομα και τραυμάτισαν δεκάδες άλλα.

«Η ισραηλινή κατοχή στόχευσε μια συγκέντρωση πολιτών και πολλά σπίτια στην περιοχή Μασάχρα της γειτονιάς Τούφα – μια ζώνη πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς τέσσερα κτίρια», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής έκτακτης ανάγκης της περιοχής.

«Ακόμα κι αν η ισραηλινή κατοχή εκδώσει προειδοποιήσεις, δεν υπάρχουν μέρη που μπορούν να φιλοξενήσουν τους πολίτες. Δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέρη για να πάνε οι άνθρωποι».

Δεν υπήρξε άμεσο ισραηλινό σχόλιο σχετικά με αυτές τις αναφορές. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επιχειρεί στα περίχωρα της πόλης για να διαλύσει τις σήραγγες των μαχητών και να εντοπίσει όπλα.

Μεγάλο μέρος της πόλης της Γάζας καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2023. Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν εκεί πριν από τον πόλεμο και εκατοντάδες χιλιάδες πιστεύεται ότι επέστρεψαν για να ζήσουν ανάμεσα στα ερείπια, ειδικά αφότου το Ισραήλ διέταξε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν άλλες περιοχές και ξεκίνησε επιθέσεις αλλού.

Το Ισραήλ, το οποίο τώρα έχει πει στους πολίτες να εγκαταλείψουν ξανά την πόλη της Γάζας για την ασφάλειά τους, λέει ότι 70.000 το έχουν κάνει, κατευθυνόμενοι νότια. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι λένε ότι λιγότεροι από τους μισούς αυτού του αριθμού έχουν φύγει και πολλές χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στο δρόμο της προέλασης του Ισραήλ.

«Επικίνδυνος ο εκτοπισμός για ευάλωτους και παιδιά»

Ο εκτοπισμός θα μπορούσε να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο τους πιο ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών που υποφέρουν από υποσιτισμό, δήλωσε ο Αμτζάντ αλ-Σαουά, επικεφαλής του Δικτύου Παλαιστινιακών ΜΚΟ, μιας ομάδας-ομπρέλα παλαιστινιακών ΜΚΟ που συντονίζεται με τον ΟΗΕ και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις.

«Αυτή θα είναι η πιο επικίνδυνη εκτοπισμός από την έναρξη του πολέμου», δήλωσε ο Shawa. «Η άρνηση των ανθρώπων να φύγουν παρά τον βομβαρδισμό και τις δολοφονίες είναι ένα σημάδι ότι έχουν χάσει την πίστη τους».

Παλαιστίνιοι και αξιωματούχοι του ΟΗΕ λένε ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που το Ισραήλ ορίζει ανθρωπιστικές ζώνες.

Αξιωματούχοι υγείας στη Γάζα λένε ότι 370 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 131 παιδιών, έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής από υποσιτισμό και πείνα που προκαλούνται από οξεία έλλειψη τροφίμων, οι περισσότεροι τις τελευταίες εβδομάδες. Το Ισραήλ λέει ότι λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της βοήθειας προς τον θύλακα.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι με επικεφαλής τη Χαμάς επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες, και παίρνοντας 251 ομήρους στη Γάζα.

Η ισραηλινή επίθεση έχει έκτοτε σκοτώσει περισσότερους από 63.000 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, και έχει αφήσει μεγάλο μέρος της περιοχής σε ερείπια.

Οι προοπτικές για κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων, 20 εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί, φαίνονται αμυδρές.

Οι διαμαρτυρίες στο Ισραήλ που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: Reuters