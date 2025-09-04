Logo Image

Μελόνι για Αρμάνι: Αποτέλεσε σύμβολο μιας καλύτερης Ιταλίας

Κόσμος

Μελόνι για Αρμάνι: Αποτέλεσε σύμβολο μιας καλύτερης Ιταλίας

EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Το «αντίο» της Ιταλίδας πρωθυπουργού στον εμβληματικό σχεδιαστή

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι αποχαιρετά με μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον εμβληματικό σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι που πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

«Ο Giorgio Armani μας αφήνει σε ηλικία 91 ετών. Με την κομψότητα, τη νηφαλιότητα και τη δημιουργικότητά της κατάφερε να γυαλίσει την ιταλική μόδα και να εμπνεύσει όλο τον κόσμο. Μια εικόνα, ένας ακούραστος εργάτης, σύμβολο μιας καλύτερης Ιταλίας. Ευχαριστούμε για όλα», γράφει η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube