Μελόνι για Αρμάνι: Αποτέλεσε σύμβολο μιας καλύτερης Ιταλίας

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι αποχαιρετά με μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον εμβληματικό σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι που πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

«Ο Giorgio Armani μας αφήνει σε ηλικία 91 ετών. Με την κομψότητα, τη νηφαλιότητα και τη δημιουργικότητά της κατάφερε να γυαλίσει την ιταλική μόδα και να εμπνεύσει όλο τον κόσμο. Μια εικόνα, ένας ακούραστος εργάτης, σύμβολο μιας καλύτερης Ιταλίας. Ευχαριστούμε για όλα», γράφει η Ιταλίδα πρωθυπουργός.