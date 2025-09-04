Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο θρύλος της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στα 91 του χρόνια, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία του.

«Με απέραντη θλίψη, ο όμιλος Armani ανακοινώνει την απώλεια του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του: Giorgio Armani. Ο κύριος Armani, όπως πάντα τον αποκαλούσαν με σεβασμό και θαυμασμό οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ακούραστος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, τις συλλογές και στα διάφορα, πάντα νέα, έργα που υλοποιούσε και σχεδίαζε», αναφέρεται στην ανακοίνωση που υπογράφουν «Οι υπάλληλοι και η οικογένειά του».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgio Armani (@giorgioarmani)

Τη λύπη της για τον θάνατό του εξέφρασε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Ιταλός σχεδιαστής, υπήρξε συνώνυμος του σύγχρονου ιταλικού στυλ και της κομψότητας. Συνδύαζε το ταλέντο του δημιουργού με την οξυδέρκεια του επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ (2,7 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν άλλαξε απλώς τη μόδα. Άλλαξε τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος την κομψότητα. Κι αν η Coco Chanel απελευθέρωσε τις γυναίκες από τον κορσέ, ο Armani τις εφοδίασε με πανοπλία — από μαλακό ύφασμα.

Το ξεκίνημα μίας λαμπρής καριέρας

Το καλοκαίρι του 1953 ο Αρμάνι εγκαταλείπει τις σπουδές στην Ιατρική χωρίς ένα σαφές σχέδιο για το μέλλον. Επιστρέφει στο Μιλάνο και βρίσκει καταφύγιο στη Ρινασέντε, το εμβληματικό πολυκατάστημα της πόλης, όπου πιάνει δουλεία σε βιτρίνες – χωρίς να γνωρίζει πως σε μερικά χρόνια από τότε θα αποτελούσε έναν κολοσσό της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας.

Μέσα στη δεκαετία του ’60, ο Giorgio Armani αρχίζει να χαράζει τη δική του πορεία στον κόσμο της μόδας. Ξεκινά να σχεδιάζει ρούχα, συνεργάζεται με τον Nino Cerruti και σιγά-σιγά ξηλώνει όσα θεωρούνταν αυτονόητα στην αντρική ένδυση. Το κοστούμι, μέχρι τότε άκαμπτο και αυστηρό, μεταμορφώνεται στα χέρια του: γίνεται ευέλικτο, ανάλαφρο, ανθρώπινο.

Σ’ αυτή την περίοδο γνωρίζει τον Σέρτζιο Γκαλεότι — αρχιτέκτονα στο επάγγελμα, συνοδοιπόρο στη ζωή. Ο Γκαλεότι βλέπει πίσω από τον σχεδιαστή ένα όραμα, μια δύναμη που μπορεί να σταθεί πολύ πέρα από το πατρόν. Τον ενθαρρύνει να κάνουν το άλμα. Ο Armani πουλάει το Volkswagen του και επενδύει στο όνειρο.

Έτσι, στις 24 Ιουλίου 1975, ιδρύεται η Giorgio Armani S.p.A. — και μαζί της, γεννιέται ένας οίκος που δεν θα έντυνε απλώς κορμιά, αλλά θα διαμόρφωνε ολόκληρη αισθητική εποχή.

Αυτοκρατορία χωρίς παραχωρήσεις

Ο Giorgio Armani δεν περιορίστηκε ποτέ στον ρόλο του σχεδιαστή. Ήξερε να ράβει, αλλά ήξερε και να χτίζει — όχι μόνο συλλογές, αλλά και αυτοκρατορίες. Οραματιστής και στρατηγικός παίκτης, δημιούργησε παράλληλες σειρές όπως τα Emporio Armani, Armani Jeans και Armani Exchange, απευθυνόμενος σε διαφορετικά κοινά χωρίς ποτέ να προδώσει τη δική του αισθητική γραμμή.

Η σφραγίδα του μπήκε παντού: σε σπίτια, σε αρώματα, σε ξενοδοχεία, σε κοσμήματα — ακόμα και στις στολές των ταυρομάχων. Ό,τι φέρει το όνομά του, υπακούει σε έναν ενιαίο κώδικα κομψότητας.

Ο ίδιος δεν αφέθηκε ποτέ στο ρεύμα της αγοράς. Αγόρασε τα εργοστάσιά του, κράτησε τον έλεγχο από άκρη σε άκρη. Δεν μπήκε ποτέ στο χρηματιστήριο, δεν πούλησε, δεν υποχώρησε μπροστά σε προσφορές από γιγάντιους ομίλους. Ο Giorgio Armani επέλεξε την αυτονομία. Είναι ο σπάνιος εκείνος τύπος δημιουργού που κυβέρνησε την τέχνη και την επιχείρηση με το ίδιο σταθερό χέρι. Ένας ηγεμόνας χωρίς μετόχους.

«Έφυγε» ο Βασιλιάς Τζόρτζιο

Είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας για αρκετό διάστημα και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τις επιδείξεις του οίκου του στην Ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο — η πρώτη φορά στην καριέρα του που απουσίασε από πασαρέλα.

BREAKING: Italian fashion designer Giorgio Armani has diedhttps://t.co/TC2ROCLFmu Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/vOBiBnTLY3 — Sky News (@SkyNews) September 4, 2025

Γνωστός ως «Re Giorgio» – Βασιλιάς Τζόρτζιο – ο σχεδιαστής είχε τη φήμη ότι επιμελείται ο ίδιος κάθε λεπτομέρεια, τόσο των συλλογών του όσο και της επιχείρησής του: από τις διαφημιστικές καμπάνιες μέχρι το χτένισμα των μοντέλων λίγο πριν βγουν στην πασαρέλα.

Η αίθουσα λαϊκού προσκυνήματος θα στηθεί από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και θα είναι επισκέψιμη μέχρι την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στο Μιλάνο, στην οδό Βεργκόνιονε 59, στο Armani/Teatro. Κατόπιν ρητής επιθυμίας του Armani, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό κύκλο.

Ο θάνατος του Τζόρτζιο Αρμάνι σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, αλλά το έργο του ζει και συνεχίζει να εμπνέει. Μέσα από τις δημιουργίες του, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της μόδας και στην ψυχή όσων εκτιμούν την απλότητα και την κομψότητα. Ο Armani δεν έφτιαξε μόνο ρούχα — δημιούργησε έναν τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο.

