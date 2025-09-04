Ζελένσκι: «Παράδειγμα» η μεταπολεμική Νότια Κορέα για την Ουκρανία

Η μεταπολεμική οικονομική πορεία της Νότιας Κορέας και η ισχυρή αντιαεροπορική της άμυνα θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα για την Ουκρανία, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίξουν το Κίεβο όπως έκαναν με τη Σεούλ, πρότεινε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Point σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η οικονομική έκρηξη της Νότιας Κορέας τον 20ό αιώνα «δείχνει ότι οι αξίες επικράτησαν» και θα μπορούσε να αποτελέσει «καλό παράδειγμα» για την Ουκρανία.

«Η ανάπτυξη της Νότιας Κορέας δεν συγκρίνεται με εκείνη της Βόρειας Κορέας, όπου βλέπουμε πραγματική οικονομική και πολιτισμική παρακμή», πρόσθεσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Η μεταπολεμική πορεία της Σεούλ

Από τη δεκαετία του 1960, η Νότια Κορέα μετατράπηκε από μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου σε μια προηγμένη βιομηχανική οικονομία, αναδεικνυόμενη σε παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνολογία με εταιρείες όπως η Samsung και η Hyundai.

Μετά τον Πόλεμο της Κορέας, που άφησε την κορεατική χερσόνησο κατεστραμμένη και διαιρεμένη, η Νότια Κορέα — με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους — ακολούθησε πορεία ταχείας ανασυγκρότησης και εκβιομηχάνισης. Αντίθετα, η Βόρεια Κορέα, με την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας, οδηγήθηκε σε όλο και μεγαλύτερη απομόνωση και οικονομική στασιμότητα. Σήμερα, το ΑΕΠ της Νότιας Κορέας είναι περίπου 40 φορές μεγαλύτερο από εκείνο του πυρηνικά εξοπλισμένου βόρειου γείτονά της.

Κομβικός ο ρόλος της Ουάσιγκτον

«Με ρωτάτε αν αυτό το σενάριο θα μπορούσε να συμβεί στην Ουκρανία; Η απάντησή μου είναι ότι όλα είναι πιθανά», είπε ο Ζελένσκι. «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Νότια Κορέα έχει έναν ισχυρό σύμμαχο: τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που δεν θα επιτρέψουν στη Βόρεια Κορέα να την καταλάβει».

Η Ουάσιγκτον και το Κίεβο υπέγραψαν συμφωνία τον Μάιο για τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου με σκοπό την ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Ουκρανίας, η οποία έχει καταστραφεί από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022. Το σύμφωνο προβλέπει επίσης την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση από τις ΗΠΑ των τεράστιων φυσικών πόρων της Ουκρανίας, τους οποίους ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δημοσίως εκφράσει ότι επιθυμεί.

Η Νότια Κορέα διαθέτει «πολλά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που εγγυώνται την ασφάλειά της», επεσήμανε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία στοχεύει να αποκτήσει «στέρεες εγγυήσεις ασφαλείας, για παράδειγμα, συστήματα Patriot, τα οποία διαθέτει η Νότια Κορέα».

Οι ΗΠΑ εδώ και καιρό προμηθεύουν τη Σεούλ με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot για την προστασία της από τις πυρηνικές απειλές της Βόρειας Κορέας. Περίπου 28.000 Αμερικανοί στρατιώτες είναι επίσης σταθμευμένοι στη Νότια Κορέα για να αποτρέψουν την επιθετικότητα της Πιονγκγιάνγκ.

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να μην στείλει χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία, επιμένοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να «σηκώσει το βάρος» μιας μελλοντικής ειρηνευτικής δύναμης.

Ζελένσκι: Πολύ πιο επικίνδυνη η Μόσχα από τον Πιονγκγιάνγκ

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία αποτελεί πολύ μεγαλύτερη απειλή από τη Βόρεια Κορέα. «Ο πληθυσμός της Βόρειας Κορέας είναι λίγο πάνω από 20 εκατομμύρια, ενώ της Ρωσίας πάνω από 140 εκατομμύρια. Η κλίμακα αυτών των απειλών δεν είναι συγκρίσιμη», είπε.

«Οι απειλές από τη Ρωσία είναι πέντε, έξι, ή και δέκα φορές μεγαλύτερες», συνέχισε. «Μια κατά γράμμα αντιγραφή του νοτιοκορεατικού μοντέλου πιθανόν να μην είναι κατάλληλη για την Ουκρανία όσον αφορά την ασφάλεια».

Με πληροφορίες από POLITICO