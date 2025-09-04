Το Νεπάλ θα μπλοκάρει ορισμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Facebook

Το Νεπάλ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα μπλοκάρει την πρόσβαση σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Facebook, αφού δεν κατάφεραν να εγγραφούν στις αρχές, σε μια προσπάθεια καταστολής της κατάχρησης.

Η κυβέρνηση λέει ότι χρήστες με πλαστά έγγραφα ταυτότητας διαδίδουν μίσος και φήμες, διαπράττουν κυβερνοεγκλήματα και διαταράσσουν την κοινωνική αρμονία μέσω ορισμένων πλατφορμών σε μια χώρα όπου το 90% του πληθυσμού των 30 εκατομμυρίων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

Είχε δώσει στις εταιρείες προθεσμία μέχρι την Τετάρτη να εγγραφούν στο Υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφοριών και να ορίσουν μια τοπική επαφή, έναν υπεύθυνο επεξεργασίας παραπόνων και ένα άτομο υπεύθυνο για την αυτορρύθμιση – διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν το κλείσιμο.

Την Πέμπτη, μια κυβερνητική ανακοίνωση ενημέρωσε την ρυθμιστική αρχή Τηλεπικοινωνιών του Νεπάλ (NTA) να απενεργοποιήσει τα μη καταχωρημένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ποιες πλατφόρμες θα αντιμετώπιζαν δράση.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου επικοινωνιών δήλωσε στο Reuters ότι οι TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz και Poppo Live είχαν εγγραφεί, αλλά άλλες, συμπεριλαμβανομένου του Facebook, όχι.

Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook, του WhatsApp και του Instagram, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

«Τους δώσαμε αρκετό χρόνο για να εγγραφούν και τους ζητήσαμε επανειλημμένα να συμμορφωθούν με το αίτημά μας», δήλωσε ο υπουργός Επικοινωνιών και Πληροφορικής Prithvi Subba Gurung για τις πλατφόρμες που αντιμετωπίζουν κλείσιμο.

«Αλλά αγνόησαν και αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τις δραστηριότητές τους στο Νεπάλ».

Κυβερνήσεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Βραζιλίας και της Αυστραλίας, αυστηροποιούν την εποπτεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μεγάλων τεχνολογιών, επικαλούμενες ανησυχίες για παραπληροφόρηση, προστασία προσωπικών δεδομένων, διαδικτυακή βλάβη και εθνική ασφάλεια. Η Ινδία έχει επιβάλει τοπικούς υπαλλήλους συμμόρφωσης και μηχανισμούς κατάργησης, ενώ η Κίνα διατηρεί αυστηρούς ελέγχους λογοκρισίας και αδειοδότησης.

Προβληματισμός για φίμωση της ελεύθερης έκφρασης

Οι επικριτές λένε ότι πολλά από αυτά τα μέτρα ενέχουν τον κίνδυνο να καταπνίξουν την ελεύθερη έκφραση, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές υποστηρίζουν ότι απαιτείται αυστηρότερη λογοδοσία για την προστασία των χρηστών και τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης.

«(Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) θα πρέπει να παρακολουθούνται νόμιμα, να πειθαρχούνται και να μην τους επιτρέπεται να γίνουν κακόβουλα, αλλά όχι να κλείνουν», δήλωσε ο Manish Jha, εκπρόσωπος του Εθνικού Ανεξάρτητου Κόμματος, της τέταρτης μεγαλύτερης ομάδας στο κοινοβούλιο του Νεπάλ.

Πηγή: Reuters