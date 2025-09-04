Στο Βατικανό ο Ισραηλινός πρόεδρος – Συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα

Στο Βατικανό βρίσκεται ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ και τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, Γραμματέα του Βατικανού.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, εξετάστηκε η πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζονται πολυάριθμες συγκρούσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στην τραγική κατάσταση στη Γάζα.

Ζήτησαν την άμεση συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ώστε, να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, να επιτευχθεί επειγόντως μόνιμη κατάπαυση του πυρός, να διευκολυνθεί η ασφαλής είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στις περισσότερο πληγείσες περιοχές και να εξασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός του ανθρωπιστικού δικαίου και των νόμιμων προσδοκιών των δύο λαών.

Σύμφωνα με ανταπόκριση της ΕΡΤ, λόγος για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί ένα μέλλον για τον παλαιστινιακό λαό και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, με την Αγία Έδρα να επαναβεβαιώνει τη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη διέξοδο από τον τρέχοντα πόλεμο. Δεν έλειψαν οι αναφορές στα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Όχθη και στο σημαντικό ζήτημα της πόλης της Ιερουσαλήμ.

Καθώς οι συνομιλίες συνεχίστηκαν, υπήρξε συμφωνία για την ιστορική αξία των σχέσεων μεταξύ της Αγίας Έδρας και του Ισραήλ και εξετάστηκαν επίσης ορισμένα θέματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των κρατικών αρχών και της τοπικής Εκκλησίας, με ιδιαίτερη προσοχή στη σημασία των χριστιανικών κοινοτήτων και τη δέσμευσή τους επί τόπου και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, υπέρ της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της προώθησης της κοινωνικής συνοχής και της σταθερότητας στην περιοχή.