Υεμένη: Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι συνελήφθησαν 11 υπάλληλοι του ΟΗΕ με την κατηγορία της «κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ»

Το προσωπικό του ΟΗΕ που συνελήφθη από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είναι ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε στο AFP ένας αξιωματούχος των Χούθι υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Τουλάχιστον 11 εργαζόμενοι των Ηνωμένων Εθνών συνελήφθησαν την Κυριακή, μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πρωθυπουργό των Χούθι και περίπου το ήμισυ του υπουργικού του συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα.

«Όσοι συνελήφθησαν μεταξύ των εργαζομένων των Ηνωμένων Εθνών κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ της αμερικανικής και ισραηλινής επιθετικότητας», σημείωσε ο αξιωματούχος της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Όποιος επιβεβαιώσει τις κατηγορίες εναντίον του θα παραπεμφθεί σε δίκη», πρόσθεσε.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται εργαζόμενοι του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων και της UNICEF, η οποία παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε παιδιά.

Μπαράζ συλλήψεων

Δεκάδες άλλα άτομα συνελήφθησαν το Σάββατο «με την υποψία συνεργασίας με το Ισραήλ», δήλωσε τότε στο AFP μια πηγή ασφαλείας της Υεμένης.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά τον θάνατο του πρωθυπουργού των Χούθι, Αχμέντ Γκαλέμπ, Νάσερ αλ-Ραχάουι, εννέα υπουργών και δύο αξιωματούχων του υπουργικού συμβουλίου, στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την περασμένη Πέμπτη.

Συνεχείς επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ

Οι Χούθι – των οποίων το σύνθημα καλεί «Θάνατος στην Αμερική, Θάνατος στο Ισραήλ [και] Κατάρα στους Εβραίους» – άρχισαν να επιτίθενται στο Ισραήλ και τη θαλάσσια κυκλοφορία τον Νοέμβριο του 2023, ένα μήνα μετά τη σφαγή και την ομηρία της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Ούτε ο ΟΗΕ ούτε η ΕΕ αναγνωρίζουν την ομάδα ως τη νόμιμη κυβέρνηση στην Υεμένη και ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τους Χούθι ως τρομοκρατική οργάνωση. Η αναγνωρισμένη από τη Δύση Δημοκρατία της Υεμένης, η οποία μάχεται τους αντάρτες, είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της χώρας στον ΟΗΕ.

