Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Βερολίνο: Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Ως τροχαίο ατύχημα αντιμετωπίζουν το περιστατικό οι γερμανικές αρχές

Μία συνοδός έχει τραυματισθεί σοβαρά και αρκετά παιδιά πιο ελαφρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος των αστυνομικών αρχών του Βερολίνου που χειρίζονται την υπόθεση, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως τροχαίο ατύχημα και δεν εξετάζεται κάποια άλλη εκδοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ζέεστρασε (Seestraße) στην πολυσύχναστη συνοικία Βέντινγκ του Βερολίνου.

Εικόνες που μεταδίδουν τα γερμανικά Μέσα δείχνουν παιδιά να δέχονται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες.

Εμφανίζουν επίσης τον οδηγό του οχήματος (μίας BMW) που προκάλεσε το ατύχημα να ανακρίνεται από την αστυνομία μπροστά από το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, τρία από τα περίπου 15 παιδιά πιυ βρίσκονταν στο σημείο έχουν τραυματισθεί ελαφρά.

Μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

