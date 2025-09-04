Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Βερολίνο: Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Μία συνοδός έχει τραυματισθεί σοβαρά και αρκετά παιδιά πιο ελαφρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος των αστυνομικών αρχών του Βερολίνου που χειρίζονται την υπόθεση, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως τροχαίο ατύχημα και δεν εξετάζεται κάποια άλλη εκδοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ζέεστρασε (Seestraße) στην πολυσύχναστη συνοικία Βέντινγκ του Βερολίνου.

Εικόνες που μεταδίδουν τα γερμανικά Μέσα δείχνουν παιδιά να δέχονται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες.

Εμφανίζουν επίσης τον οδηγό του οχήματος (μίας BMW) που προκάλεσε το ατύχημα να ανακρίνεται από την αστυνομία μπροστά από το αυτοκίνητό του.

BREAKING: In Berlin, a car crashed into a group of people, injuring several, including many children. The incident occurred on Seestrasse in the Wedding district. The teacher who was accompanying the children was hospitalized with serious injuries. The driver was detained. pic.twitter.com/ddlPEq1jHq — Visegrád 24 (@visegrad24) September 4, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, τρία από τα περίπου 15 παιδιά πιυ βρίσκονταν στο σημείο έχουν τραυματισθεί ελαφρά.

Μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.