Σεισμός στο Αφγανιστάν: Μακραίνει δραματικά η λίστα των θυμάτων – Πάνω από 2.200 οι νεκροί

Ξεπερνούν τους 2.200 οι νεκροί από τον σεισμό των 6 βαθμών που έπληξε τη νύχτα της Κυριακής το ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι τραυματίες υπερβαίνουν τους 3.600.

Σε δηλώσεις του, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν ανέφερε ότι μόνο στην επαρχία Κουνάρ, 2.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.640 τραυματίστηκαν.

Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες

Η επαρχία Κουνάρ, η οποία καλύπτεται από μεγάλα δάση, είναι αυτή που επλήγη περισσότερο από τον ισχυρό σεισμό, έναν από τους πιο φονικούς στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τις ελπίδες για επιζώντες να σβήνουν όσο περνούν οι ώρες.

Στην περιοχή Νουργκάλ της Κουνάρ άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια και η διάσωσή τους είναι δύσκολη, δήλωσε χθες τοπικός αξιωματούχος.

Προσπάθειες προσέγγισης χωριών από αέρος και με τα πόδια

Οι κατολισθήσεις που έχουν σημειωθεί δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε κάποια χωριά.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children ανακοίνωσε ότι ομάδες της αναγκάστηκαν να περπατήσουν 20 χιλιόμετρα για να «φτάσουν σε ένα χωριό αποκομμένο από τον κόσμο λόγω των κατολισθήσεων, μεταφέροντας τον ιατρικό εξοπλισμό στην πλάτη τους».

Στο μεταξύ, δεκάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων έπεσαν με αλεξίπτωτο από αεροπλάνα σε περιοχές όπου δεν μπορούν να προσγειωθούν ελικόπτερα προκειμένου να βοηθήσουν στη μεταφορά των τραυματιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στην Κουνάρ.

Εκατοντάδες χιλιάδες οι πληγέντες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να έχουν πληγεί από τον σεισμό.

Οι πόροι για την παροχή έκτακτης βοήθειας στους πληγέντες είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι στο Αφγανιστάν, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμο, με 42 εκατ. κατοίκους.

Οι επιπτώσεις του σεισμού είναι ακόμη σοβαρότερες λόγω της πρόχειρης κατασκευής των σπιτιών, από ξύλα και πέτρες που δεν προστατεύουν από τους σεισμούς, ενώ παράλληλα το έδαφος στις πληγείσες περιοχές είναι ασταθές έπειτα από πολλές ημέρες ισχυρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).