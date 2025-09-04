Logo Image

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία λέει ότι στρατιώτες της κατέλαβαν ένα χωριό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία λέει ότι στρατιώτες της κατέλαβαν ένα χωριό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Τι αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν το χωριό Νοβοσελίφκα στην ουκρανική νοτιοανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την είδηση από το πεδίο της μάχης.

Πηγή: ΑΜΠΕ

